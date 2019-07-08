Kanadalı bakan: Malala'nın Quebec'de öğretmenlik yapması için başörtüsünü çıkarması gerekiyor
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Kanada'nın Quebec eyaletinin Eğitim Bakanı Jean François Roberge, Nobel ödüllü aktivist Malala Yusufzay'ın Quebec'de öğretmenlik yapabilmesi için başörtüsünü çıkarması gerektiğini söyledi
Kanada
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:52
'nın Quebec eyaletinin Eğitim Bakanı Jean François Roberge, Nobel ödüllü aktivist Malala Yusufzay
'ın Quebec'de öğretmenlik yapabilmesi için başörtüsünü çıkarması gerektiğini söyledi.
Gelecek ağustos ayında Fransa
'da düzenlenecek olan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi için Paris
'te bulunan Kanadalı bakan, kadın hakları savunucusu Malala Yusufzay ile görüştü.
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