Kanadalı Büyükelçi, BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi olarak atandı - Son Dakika

Kanadalı Büyükelçi Deborah Lyons, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı olarak atandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Lyons'u, yeni BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi ve UNAMA Başkanı olarak atadığını duyurdu.

Lyons, daha önce Kanada'nın Kabil ve Tel Aviv Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.