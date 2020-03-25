Kanadalı Büyükelçi, BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi olarak atandı - Son Dakika

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Kanadalı Büyükelçi, BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi olarak atandı
6 saat önce
Kanadalı Büyükelçi Deborah Lyons, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı olarak atandı.
Kanadalı Büyükelçi Deborah Lyons, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı olarak atandı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Lyons'u, yeni BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi ve UNAMA Başkanı olarak atadığını duyurdu.
Lyons, daha önce Kanada'nın Kabil ve Tel Aviv Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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