Üye Girişi
Kanadalı Çelik Üreticisi Algoma Steel Inc. ABD'li Legato Merger Corp. ile Birleşme Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Kanadalı Çelik Üreticisi Algoma Steel Inc. ABD'li Legato Merger Corp. ile Birleşme Anlaşması İmzaladı

01.06.2021 23:07
Kanadalı Çelik Üreticisi Algoma Steel Inc. ABD'li Legato Merger Corp. ile Birleşme Anlaşması İmzaladı, System.String[]

Kanada, Ontario Eyaleti, Sault Ste.

Kanada, Ontario Eyaleti, Sault Ste. Marie merkezli Kanada'nın en büyük ikinci çelik üreticisi olan Algoma Steel Inc., 24 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile ABD New York merkezli Legato Merger Corp. adlı şirket ile yaklaşık 1, 7 milyar USD değerinde tam birleşme Anlaşması yaptığını duyurmuştur. Birleşme ile yaklaşık 306 milyon USD değerinde ilave sermaye elde etmesi beklenen Algoma Steel Inc. 'in, Nasdaq Borsasındaki ortak hisseleri ile birlikte halka açık şirket statüsünü kazanacağı ve Toronto Borsası'ndaki hisselerini de aynı şekilde halka açmayı planladığı açıklanmıştır. Söz konusu birleşme anlaşması kapsamındaki işlemlerin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmektir.

Kanada'da 100 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürmekte olan Algoma Steel Inc., sektörde yaklaşık 2. 700 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılında sektörün içinde bulunduğu sorunlar nedeniyle iflas sürecinin eşiğine gelen Algoma Steel Inc., 2017 yılında Hintli Essar Group tarafından yaklaşık 1, 6 milyar USD bedelle satın alınmıştır.

Algoma Steel Inc., sıcak ve soğuk haddelenmiş çelik sektöründe halihazırda yıllık 2, 8 milyon ton üretim kapasitesine sahip olup Kanada ile ABD'nin orta bölgelerinde yer alan otomotiv, inşaat, enerji savunma sanayi ve imalat sanayinde faaliyette bulunan şirketlerin en önemli çelik tedarikçisi konumundadır. Algoma Steel Inc. Kanada'nın çelik levha sac üreten tek firmasıdır.

Algoma Steel Inc. Tarafından yapılan açıklamada şirketin Legato Merger Corp. ile birleşme sonucu elde edeceği yeni finansal imkanlar sayesinde önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı stratejik yatırımlarını ve üretim dönüşüm programlarını daha güçlü biçimde hayata geçireceği belirtilmiştir. Algoma Steel Inc., Sault Ste. Marie'deki fabrikasında kömür enerjisi ile çalışan fırınlarda ürettiği çeliğin, elektrikli ark ocaklı tesislerde üretim yöntemine geçiş sürecini hızlandırarak üretim nedeniyle ortaya çıkan karbon emisyonunu yıllık 3 milyon ton azaltmayı (karbon ayak izinin %70 oranında azaltılması) hedeflemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri, Ontario, Kanada, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kanadalı Çelik Üreticisi Algoma Steel Inc. ABD'li Legato Merger Corp. ile Birleşme Anlaşması İmzaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na operasyon sinyali: BM temizlemezse biz temizleriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na operasyon sinyali: BM temizlemezse biz temizleriz Böyle çılgınlık görülmedi! Trabzonspor taraftarı, Sörloth'un son paylaşımına 1 milyondan fazla yorum yaptı Böyle çılgınlık görülmedi! Trabzonspor taraftarı, Sörloth'un son paylaşımına 1 milyondan fazla yorum yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi TBMM Başkanı Şentop'a soruldu: Soylu'ya yazılı ve sözlü ilettik, açıklamasını istedik Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi TBMM Başkanı Şentop'a soruldu: Soylu'ya yazılı ve sözlü ilettik, açıklamasını istedik Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti         
00:21
Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi         
23:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız         
23:34
YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı         
23:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 'artık bıktık' diyerek Biden'a isyan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 'artık bıktık' diyerek Biden'a isyan etti         
22:42
Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti         
22:30
Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu         
21:46
İstanbul'da uzun namlulu silahla kafeyi taradılar: 1 ölü, 2 yaralı İstanbul'da uzun namlulu silahla kafeyi taradılar: 1 ölü, 2 yaralı         
20:44
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü         
17:17
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 00:37:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanadalı Çelik Üreticisi Algoma Steel Inc. ABD'li Legato Merger Corp. ile Birleşme Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement