Kanadalı Çelik Üreticisi Algoma Steel Inc. ABD'li Legato Merger Corp. ile Birleşme Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Kanada, Ontario Eyaleti, Sault Ste. Marie merkezli Kanada'nın en büyük ikinci çelik üreticisi olan Algoma Steel Inc., 24 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile ABD New York merkezli Legato Merger Corp. adlı şirket ile yaklaşık 1, 7 milyar USD değerinde tam birleşme Anlaşması yaptığını duyurmuştur. Birleşme ile yaklaşık 306 milyon USD değerinde ilave sermaye elde etmesi beklenen Algoma Steel Inc. 'in, Nasdaq Borsasındaki ortak hisseleri ile birlikte halka açık şirket statüsünü kazanacağı ve Toronto Borsası'ndaki hisselerini de aynı şekilde halka açmayı planladığı açıklanmıştır. Söz konusu birleşme anlaşması kapsamındaki işlemlerin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmektir.

Kanada'da 100 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürmekte olan Algoma Steel Inc., sektörde yaklaşık 2. 700 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılında sektörün içinde bulunduğu sorunlar nedeniyle iflas sürecinin eşiğine gelen Algoma Steel Inc., 2017 yılında Hintli Essar Group tarafından yaklaşık 1, 6 milyar USD bedelle satın alınmıştır.

Algoma Steel Inc., sıcak ve soğuk haddelenmiş çelik sektöründe halihazırda yıllık 2, 8 milyon ton üretim kapasitesine sahip olup Kanada ile ABD'nin orta bölgelerinde yer alan otomotiv, inşaat, enerji savunma sanayi ve imalat sanayinde faaliyette bulunan şirketlerin en önemli çelik tedarikçisi konumundadır. Algoma Steel Inc. Kanada'nın çelik levha sac üreten tek firmasıdır.

Algoma Steel Inc. Tarafından yapılan açıklamada şirketin Legato Merger Corp. ile birleşme sonucu elde edeceği yeni finansal imkanlar sayesinde önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı stratejik yatırımlarını ve üretim dönüşüm programlarını daha güçlü biçimde hayata geçireceği belirtilmiştir. Algoma Steel Inc., Sault Ste. Marie'deki fabrikasında kömür enerjisi ile çalışan fırınlarda ürettiği çeliğin, elektrikli ark ocaklı tesislerde üretim yöntemine geçiş sürecini hızlandırarak üretim nedeniyle ortaya çıkan karbon emisyonunu yıllık 3 milyon ton azaltmayı (karbon ayak izinin %70 oranında azaltılması) hedeflemektedir.