Kanadalı gelin, Kırklareli'nde Türk gelenekleriyle evlendi - Son Dakika
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Kanadalı gelin, Kırklareli'nde Türk gelenekleriyle evlendi

29.05.2022 14:16
Kanadalı gelin, Kırklareli'nde Türk gelenekleriyle evlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tercüman İsmail Akman (29), 5 yıl önce tanıştığı Kanadalı Anna Maria Katerina Westwood (44) ile dünya evine girdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tercüman İsmail Akman (29), 5 yıl önce tanıştığı Kanadalı Anna Maria Katerina Westwood (44) ile dünya evine girdi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'ndaki nikah, Türk geleneklerine göre gerçekleşti.

Kanadalı gelin, tercüman aracılığı ile nikahta "Evet" dedi. Gelin, Türk geleneklerine göre damadın ayağına basmayı da unutmadı.

Damat Akman, gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyledi.

İşi gereği Kanada'da bulunduğunu ve tanıştığı Westwood ile birlikte yaşadığını ifade eden Akman, "Zaman zaman yılda bir ya da iki kez Türkiye'ye de geliyorduk. Yakın zamanda da evlenmeye karar verdik. Lüleburgaz memleketim olduğu için nikahı burada kıymak istedik." diye konuştu.

Nikahın ardından takı töreni gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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