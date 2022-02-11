Kanadalı kamyoncuların protestosuna ABD'deki sağ kesimden destek sürüyor - Son Dakika

Kanada'da yaklaşık iki haftadır süren kamyon şoförlerinin Kovid-19 sınırlamalarına yönelik protestosuna ABD'deki sağ kesime yönelik yayın yapan medyanın desteği devam ediyor.

Ülkedeki muhafazakar medyanın önde gelen isimlerinden ulusal Fox News kanalı sunucusu Sean Hannity, bu hafta Kanada'dan yaptığı üç canlı yayında kamyonculara desteğini yineledi.

Hannity, canlı yayınlar sırasında Amerikan emekçilerinin, Kanadalı kamyoncuların önderlik ettiği özgürlük hareketi için dayanışma içinde olduklarını tekrarladı.

Fox News kanalının diğer ünlü sunucusu Tucker Carlson da Kanada'daki kamyoncuların "insan haklarını" savunmak için toplandığını iddia ederek ABD'deki "entelektüel elitler"i Kanada'daki işçi kesiminin protestosunu desteklememekle suçladı.

Carlson'ın çevrim içi mağazasında, üzerinde "Tucker'ı seviyorum" yazılı tişörtlerin "Kamyoncuları seviyorum" şeklinde değiştirilerek satışa sunulduğu görüldü.

Media Matters adlı izleme örgütüne göre, Kanada'da aşı karşıtı protestoların başladığı 18 Ocak'tan bu yana Fox News'in kamyonculara destek için yayınlarında 8 saat 43 dakika ayırdığına dikkat çekildi.

ABD'de özellikle Cumhuriyetçi sağ kesimde öne çıkan figürlerin Kanada'da devam eden aşı karşıtı protestolara başından bu yana destek verdiği görülüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da 5 Ocak'ta Teksas'ta düzenlediği mitingde, Kanadalı kamyoncuların protestosunu överek "Bu harika, Kanadalı kamyoncuların sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Amerikan özgürlüğünü savunmak için kendi liderlerimizden çok daha fazlasını yapıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın destekçisi aşırı sağ grupların yanı sıra Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis de kamyoncuların "Özgürlük Konvoyu"na desteğini dile getirmişti.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Kanada'da kamyoncuların başlattığı protestonun benzerinin ABD'de de yapılmasının planlandığı yönünde bilgi edindikleri uyarısında bulunuyor.

Federal ve yerel birimlere gönderilen yazışmalarda, söz konusu protesto girişiminin en erken bu hafta sonu California'dan başlayıp ABD Başkanı Joe Biden'in "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağı 1 Mart'ta başkent Washington'da devam edebileceği kaydediliyor.