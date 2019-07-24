Kanadalı Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da
18 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Kanadalı uzun forvet Kyle Wiltjer'ı renklerine kattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:44 Kaynak: DHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom
, Kanadalı uzun forvet Kyle Wiltjer'ı renklerine kattı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye
'yi temsil edecek Türk Telekom, 26 yaşındaki uzun forvet Kyle Wiltjer'ı transfer etti. Başkent ekibiyle sözleşme imzalayan 2,08 metre boyundaki Kanadalı oyuncu, NBA'de Houston Rockets
ve Toronto Raptors
formalarını da giydi. Olympiakos
ile EuroLeague'de mücadele eden Kyle Wiltjer, geçen sezon İspanya
'nın Unicaja Malaga
ekibinin formasını terletti.
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