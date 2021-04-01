Kanadalı Müslümanlar, ders kitaplarındaki İslam diniyle ilgili skandal ifadelerin düzeltilmesini istedi - Son Dakika

Kanada'nın Ontario eyaletinde orta dereceli okulların ders kitaplarında İslam ve Hz. Muhammed ile ilgili skandal ifadeler, Müslümanları harekete geçirdi.

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM), Ontario Eyalet Eğitim Bakanı Stephen Lecce'den yanlışın düzeltilmesini istedi.

NCCM'den yapılan açıklamada, "Hepimiz biliyoruz ki bazen okullardaki öğretmenler kasıtlı veya kasıtsız Kanada'daki Müslümanlar hakkında yanlış bilgi veya sorunlu bakış açılarını teşvik ediyor. Buna en iyi ve son örnek Ontario Sanal Okulunda yaşanıyor." denildi.

Açıklamada, öğrencilerin çevrim içi katıldığı derste İslam dini ve Hz. Muhammed ile ilgili yanlış bilgilendirildiği belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Öğrencilere, 'Muhammed bir mağaranın içinde Kuran yazdı. Allah'ın bu mağaraya gelip Muhammed ile konuştuğuna ve Muhammed'in yazdıklarının Kuran olduğuna inanılıyor. Muhammed asker bir adamdı. Müslüman dinine bakarken buna dikkat etmek önemlidir' bilgisi öğretiliyor. Bunlar, Ontario Sanal Okulu tarafından Hz. Muhammed hakkında derste öğretilenlerden doğrudan alıntılardır. Ancak bunlar bu okullarda öğretilen tam bir bilgi eksikliğini ve bariz oryantalist kinayeleri gösteren tek örnek değil."

Konsey olarak İslamofobi hakkında konuşmak ve bu eğitimcileri öğretilen yanlış bilgiler hakkında eğitmek için yetkililere ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, "Ne yazık ki bize ders materyalinde sadece kozmetik farklılıklar yaratacaklarını söyleyerek, hepimizin aşina olduğu daha geniş bir sorunu hatırlattılar." denildi.

Açıklamada, Müslümanlardan, Eğitim Bakanı Lecce'ye mektup göndererek İslamla ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesini istemeleri tavsiye edildi.

Hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için çocuklara herhangi bir yanlış bilginin öğretilmesinin müfredatın bir parçası olmaması gerektiği hatırlatılan açıklamada, "Bu nedenle Bakan Lecce'yi ister özel bir okulda ister devlet okulunda olsun eğitim müfredatımıza her düzeyde İslamofobi ve ırkçılık karşıtı bir merceğin getirilmesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.