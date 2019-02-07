Son Dakika Haberleri: Kanadalı Müslümanlardan Kadın Bakanına Başörtüsü Tepkisi

Kanadalı Müslümanlardan Kadın Bakanına Başörtüsü Tepkisi

1 saat önce

Kanada'da Quebec Eyaleti Kadının Statüsü Bakanı Isabelle Charest'in başörtüsü hakkındaki açıklamaları tepki çekti.

Kanadalı Müslümanlardan Kadın Bakanına Başörtüsü Tepkisi, System.String[]
Kanada'da Quebec Eyaleti Kadının Statüsü Bakanı Isabelle Charest'in başörtüsü hakkındaki açıklamaları tepki çekti.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nden (NCCM) yapılan açıklamada, Charest'in başörtüsü hakkında sarf ettiği "baskı sembolü" ifadelerinin doğru olmadığı belirtildi.

NCCM Montreal Sorumlusu Razia Hamidi, kadınların sorunlarını çözmekle görevli bir bakanın açıklamalarında daha sorumlu davranması gerektiğini söyledi.

Hamidi, "Bakan Charest'in kamuoyu önündeki bu açıklamaları sorunlu ve son derece tehlikelidir. Hiçbir kadının dolabında devlete yer yoktur. Kadınlar istedikleri şekilde kendilerini ifade etmekte özgür olduklarında gelişirler ancak seçimleri yüzünden yargılandıklarında ise acı çekerler." diye konuştu.

Razia Hamidi, Müslüman kadınların başlarını, dinlerinin gereği ve gönüllü olarak örttüklerini de hatırlattı.

Bakan Charest'nin açıklamalarına, Quebec Eyalet Parlamentosundaki muhalefet partileriyle eyaletteki diğer Müslüman STK'larca da tepki gösterildi.


Tepkiler üzerine geri adım attı


Her kesimden gelen tepkiler üzerine tekrar kameraların karşısına geçen Charest, her kadının seçimine saygı duyduğunu ve başörtüsü kullanmayı seçen kadınların da buna dahil olduğunu söyledi.

Charest, Quebec Eyalet Parlamentosunda önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Müslüman kadınların başörtüsünün bir "baskı sembolü" olduğunu, başörtüsünün toplum değerlerine uymadığını ve bu kadınların toplumda gelişmesinin bir yolu olmadığını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Kanada, Dünya
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