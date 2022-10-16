Son dakika gündem: MİSSİSSAUGA - Kanadalı Müslümanlardan ülkenin en büyük hastane projesi için bağış kampanyası - Son Dakika
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Son dakika gündem: MİSSİSSAUGA - Kanadalı Müslümanlardan ülkenin en büyük hastane projesi için bağış kampanyası

16.10.2022 03:50

Son dakika gündem haberi: ISNA Kanada CEO'su Fouzan Khan ile röportaj Trillium Sağlık Ortakları Vakfı Başkanı Caroline Riseboro'nun açıklamaları Bağış kampanyası tanıtım videosu Kanadalı Müslümanlardan ülkenin en büyük hastane projesi için bağış kampanyası Hastane tamamlandığında Hz.

ISNA Kanada CEO'su Fouzan Khan ile röportaj

Trillium Sağlık Ortakları Vakfı Başkanı Caroline Riseboro'nun açıklamaları

Bağış kampanyası tanıtım videosu Kanadalı Müslümanlardan ülkenin en büyük hastane projesi için bağış kampanyası

Hastane tamamlandığında Hz. Muhammed'in ismi ve bir hadisi bina duvarına asılacak

MİSSİSSAUGA (AA) – Kuzey Amerika İslam Topluluğunun (ISNA) Kanada şubesi, ülkenin en büyük hastane projesi için bağış kampanyası başlattı. Hastane tamamlandığında, Hz. Muhammed'in ismi ve bir hadisi bina duvarına asılacak.

ISNA Kanada CEO'su Fouzan Khan, AA muhabirine, hastane projesinin sahibi Trillium Sağlık Ortakları Vakfı ile vardıkları anlaşma gereği, 10 yıl içinde toplam 5 milyon Kanada doları bağışta bulunacaklarını, bunun karşılığında İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in isminin ve bir hadisinin, hastane ana binasının dış duvarına asılacağını söyledi.

Kanada'da her yıl ekim ayının İslam Medeniyeti Ayı olarak kutlandığını belirten Khan, etkinlik için Hz. Muhammed'in doğduğu rebiülevvel ayını beklediklerini belirtti.

Khan, bağışın ilk kısmı olan 250 bin Kanada doları için geçen hafta çevrim içi kampanyayı başlattıklarını, yaklaşık 20 bin Kanada doları toplandığını kaydetti.

"Peygamberimizi, kendi projelerimizin dışında da anlatmalıyız"

Hastanenin yapımına, ülkedeki başka toplulukların da bağışlarla katkıda bulunduğunu anlatan ISNA Kanada CEO'su Khan, şöyle konuştu:

"Bu çalışma ile Peygamberimizin ismi ve bir hadisi, ülkenin en büyük projesinin ana binasının dış duvarına asılacak. Bu, peygamberimize olan sevgimizi onurlandırmanın ve göstermenin eşsiz bir yolu. Bu fikir, Müslümanların daha fazla topluluk alanına dahil olmasını düşünen üyelerimizin kolektif düşünce sürecinde oluştu. Peygamberimizi, kendi camilerimizin ve projelerimizin dışında da anlatmalıyız. Sorumlu vatandaşlar olarak görülebileceğimiz sosyal alanlar, sadece merkezlerimiz ve toplumumuzla sınırlı değildi. Bu projenin amacı, böyle bir şey inşa etmekti."

Hastane inşaatı için topluluklar 1 milyar dolar bağışlayacak

Öte yandan Trillium Sağlık Ortakları Vakfı Başkanı Caroline Riseboro, tamamlandığında 100 milyar Kanada dolarına mal olması beklenen hastane için ülkedeki topluluklardan 1 milyar Kanada doları bağış beklediklerini dile getirdi.

Riseboro, farklı milletlerden etnik gruplar başta olmak üzere, itfaiyeciler ve polisler gibi teşkilatlardan da toplanacak 1 milyar Kanada dolarına ilaveten, Kanada devletinin geri kalan tüm giderleri karşılayacağını anlattı.

Riseboro, Kanadalı Müslümanların hastane projesine verdikleri destek ve ISNA Kanada'nın çabaları için teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MİSSİSSAUGA - Kanadalı Müslümanlardan ülkenin en büyük hastane projesi için bağış kampanyası - Son Dakika

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