Kanadalı parlamenterlerden Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın başka ülkede yapılması çağrısı - Son Dakika

Kanadalı parlamenterlerden Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın başka ülkede yapılması çağrısı

07.02.2021 02:49
Kanadalı parlamenterlerden Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın başka ülkede yapılması çağrısı, System.String[]

Kanada Federal Parlamentosundaki 5 partiye mensup 13 milletvekili, Uluslararası Olimpiyat Komitesine mektup göndererek Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın başka ülkede yapılması çağrısında bulundu.

Kanada Federal Parlamentosundaki 5 partiye mensup 13 milletvekili, Uluslararası Olimpiyat Komitesine mektup göndererek Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın başka ülkede yapılması çağrısında bulundu.

Kanada Federal Parlamentosu Alt Komitesi Başkan Yardımcısı ve Bloc Quebecois Milletvekili Alexis Brunelle-Duceppe tarafından hazırlanan ortak mektuba aynı partiden Denis Trudel ve Stéphane Bergeron, Muhafazakar Partiden Arnold Viersen, Cathay Wagantall ve Kelly Block, Liberal Partiden Ken Hardie, Nathaniel Erskine-Smith ve Sameer Zuberi, Yeni Demokrat Partiden Heather McPherson ve Jenny Kwan ile Yeşil Partiden Elizabeth May ve Paul Manly imza koydu.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın tüm insani yardımseverleri ve demokratları ile bir araya gelmek ve bu küresel spor festivaline katılmayı reddederek harekete geçmek için eşsiz bir fırsata sahibiz. Çin'de düzenlenecek bu oyunlara katılmak, kendi halkına karşı, insanlığa karşı en kötü suçları işleyen bir rejimin menfaati için sahnelenen uğursuz, kendini yücelten bir gösteriye katılmak anlamına gelecektir."

"Soykırım yaşandığında mesele artık siyaset değildir"

Milletvekilleri, mektupta "Bazıları sporla siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiğini savunabilir ancak buna soykırım yaşandığında bunun artık bir siyaset meselesi değil, insan hakları ve insanlığa karşı işlenen suçlar olduğu şeklinde yanıt vereceğiz." görüşünü paylaştı.

Olimpiyatları boykot etmeyi sporcuları cezalandıracak diplomasi yöntemi olarak gördüklerini belirten milletvekilleri, mektupta şunları kaydetti:

"Sporcularımızdan olimpiyat rüyalarından vazgeçmelerini istemiyoruz çünkü bunun peşinden gitmek için ne kadar çaba harcandığını çok iyi biliyoruz. Bununla birlikte Çin hükümetinin soykırım kampanyasını sürdürmesi halinde Uluslararası Olimpiyat Komitesinden oyunları başka bir ülkeye taşımasını talep etmek için hala zaman olduğuna inanıyoruz."

Kanada, Çin'in uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamıştı

Kanada Federal Parlamentosunun Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi, 2020 yılı Ekim ayındaki çalışmaları sonrası Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik toplama kampları, toplu tutuklamalar, zorla çalıştırma ve zorla kısırlaştırma gibi önlemleri de dahil baskıcı uygulamalarının "soykırım" olarak tanımlanmasına karar vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarında soykırım yaptığı yönündeki kararlılığını kabul ettiklerini duyurmuştu.

180'den fazla insan hakları örgütü de Uygur Türklerine uygulanan baskılar nedeniyle Çin'in 2022 yılı Şubat ayında ev sahipliğini yapacağı Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın tamamen boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Milletvekili, Kanada, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanadalı parlamenterlerden Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın başka ülkede yapılması çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu
'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu         
01:01
Koronanın kökenini araştıran DSÖ heyeti, Vuhan'la ilgili iki iddiayı yalanladı Koronanın kökenini araştıran DSÖ heyeti, Vuhan'la ilgili iki iddiayı yalanladı         
00:03
Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti         
23:02
Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı         
22:26
Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Muslera gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Muslera gözyaşlarını tutamadı         
21:57
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı         
21:25
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı         
11:27
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 03:39:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanadalı parlamenterlerden Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın başka ülkede yapılması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei