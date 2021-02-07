Kanadalı parlamenterlerden Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın başka ülkede yapılması çağrısı - Son Dakika

Kanada Federal Parlamentosundaki 5 partiye mensup 13 milletvekili, Uluslararası Olimpiyat Komitesine mektup göndererek Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın başka ülkede yapılması çağrısında bulundu.

Kanada Federal Parlamentosu Alt Komitesi Başkan Yardımcısı ve Bloc Quebecois Milletvekili Alexis Brunelle-Duceppe tarafından hazırlanan ortak mektuba aynı partiden Denis Trudel ve Stéphane Bergeron, Muhafazakar Partiden Arnold Viersen, Cathay Wagantall ve Kelly Block, Liberal Partiden Ken Hardie, Nathaniel Erskine-Smith ve Sameer Zuberi, Yeni Demokrat Partiden Heather McPherson ve Jenny Kwan ile Yeşil Partiden Elizabeth May ve Paul Manly imza koydu.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın tüm insani yardımseverleri ve demokratları ile bir araya gelmek ve bu küresel spor festivaline katılmayı reddederek harekete geçmek için eşsiz bir fırsata sahibiz. Çin'de düzenlenecek bu oyunlara katılmak, kendi halkına karşı, insanlığa karşı en kötü suçları işleyen bir rejimin menfaati için sahnelenen uğursuz, kendini yücelten bir gösteriye katılmak anlamına gelecektir."

"Soykırım yaşandığında mesele artık siyaset değildir"

Milletvekilleri, mektupta "Bazıları sporla siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiğini savunabilir ancak buna soykırım yaşandığında bunun artık bir siyaset meselesi değil, insan hakları ve insanlığa karşı işlenen suçlar olduğu şeklinde yanıt vereceğiz." görüşünü paylaştı.

Olimpiyatları boykot etmeyi sporcuları cezalandıracak diplomasi yöntemi olarak gördüklerini belirten milletvekilleri, mektupta şunları kaydetti:

"Sporcularımızdan olimpiyat rüyalarından vazgeçmelerini istemiyoruz çünkü bunun peşinden gitmek için ne kadar çaba harcandığını çok iyi biliyoruz. Bununla birlikte Çin hükümetinin soykırım kampanyasını sürdürmesi halinde Uluslararası Olimpiyat Komitesinden oyunları başka bir ülkeye taşımasını talep etmek için hala zaman olduğuna inanıyoruz."

Kanada, Çin'in uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamıştı

Kanada Federal Parlamentosunun Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi, 2020 yılı Ekim ayındaki çalışmaları sonrası Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik toplama kampları, toplu tutuklamalar, zorla çalıştırma ve zorla kısırlaştırma gibi önlemleri de dahil baskıcı uygulamalarının "soykırım" olarak tanımlanmasına karar vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarında soykırım yaptığı yönündeki kararlılığını kabul ettiklerini duyurmuştu.

180'den fazla insan hakları örgütü de Uygur Türklerine uygulanan baskılar nedeniyle Çin'in 2022 yılı Şubat ayında ev sahipliğini yapacağı Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın tamamen boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.