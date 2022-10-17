Kanadalı Sırp yönetmenin filmine Boşnaklar imza kampanyasıyla tepki gösterdi

Kanadalı Sırp yönetmen Boris Malagurski tarafından çekilen ve Sırpların özgürlük mücadelesini anlatan film Boşnaklardan büyük tepki topladı.

Kanada Soykırım Araştırma Enstitüsü (IGK), Malagurski'nin "kendi bakış açısı" ile Sırpların tarihteki özgürlük mücadelesinin anlatıldığı filmin Avrupa genelinde yapılması planlanan gösteriminin durdurulması için imza kampanyası başlattı.

IGK Başkanı Emir Ramic, yaptığı açıklamada, 67 ülkeden 31 bin imza toplandığını belirterek, "İmza atanların hepsi Kanadalı Sırp yönetmenin 'Sırp Cumhuriyeti: Özgürlüğün Mücadelesi' isimli filminden derin endişe duyuyor." dedi.

Soykırım suçlularının yüceltilmesinin yanlış olduğunu aktaran Ramic, Malagurski'nin filminin "yeni bir soykırıma" teşvik ettiğini savundu.

Ramic, filmde Bosna Hersek'in devlet olarak inkar edildiğini ve bunun Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık dramı olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımına da büyük bir darbe olduğunu kaydetti.

Bu arada, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de Avusturya'nın Salzburg kentindeki mevkidaşına gönderdiği mektupta, filmin propaganda yaptığına işaret ederek, gösterimin iptal edilmesini istemişti.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda 1995'te Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmişti.