Kanadalı Sırp yönetmenin filmine Boşnaklar imza kampanyasıyla tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kanadalı Sırp yönetmenin filmine Boşnaklar imza kampanyasıyla tepki gösterdi

17.10.2022 18:32
Kanadalı Sırp yönetmenin filmine Boşnaklar imza kampanyasıyla tepki gösterdi

Kanadalı Sırp yönetmen Boris Malagurski tarafından çekilen ve Sırpların özgürlük mücadelesini anlatan film Boşnaklardan büyük tepki topladı.

Kanadalı Sırp yönetmen Boris Malagurski tarafından çekilen ve Sırpların özgürlük mücadelesini anlatan film Boşnaklardan büyük tepki topladı.

Kanada Soykırım Araştırma Enstitüsü (IGK), Malagurski'nin "kendi bakış açısı" ile Sırpların tarihteki özgürlük mücadelesinin anlatıldığı filmin Avrupa genelinde yapılması planlanan gösteriminin durdurulması için imza kampanyası başlattı.

IGK Başkanı Emir Ramic, yaptığı açıklamada, 67 ülkeden 31 bin imza toplandığını belirterek, "İmza atanların hepsi Kanadalı Sırp yönetmenin 'Sırp Cumhuriyeti: Özgürlüğün Mücadelesi' isimli filminden derin endişe duyuyor." dedi.

Soykırım suçlularının yüceltilmesinin yanlış olduğunu aktaran Ramic, Malagurski'nin filminin "yeni bir soykırıma" teşvik ettiğini savundu.

Ramic, filmde Bosna Hersek'in devlet olarak inkar edildiğini ve bunun Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık dramı olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımına da büyük bir darbe olduğunu kaydetti.

Bu arada, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de Avusturya'nın Salzburg kentindeki mevkidaşına gönderdiği mektupta, filmin propaganda yaptığına işaret ederek, gösterimin iptal edilmesini istemişti.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda 1995'te Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmişti.

YORUMLAR
500
Yargı 39. Bölüm Ön İzleme Yargı 39. Bölüm Ön İzleme İzmir haber... 'Yaparsın Şekerim'e İzmir'de büyük ilgi İzmir haber... 'Yaparsın Şekerim'e İzmir'de büyük ilgi
Kaynak: AA

Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanadalı Sırp yönetmenin filmine Boşnaklar imza kampanyasıyla tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Ankara'da gol yağmuru
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:07 Billur Kalkavan, büyük sırrı herkesten saklamış! Öleceğini 3 ay önceden biliyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 21:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kanadalı Sırp yönetmenin filmine Boşnaklar imza kampanyasıyla tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement