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Kanadalı siyasetçi uzaktan yapılan görüntülü meclis oturumu sırasında idrarını yaptığı için özür diledi - Son Dakika
BBC

Kanadalı siyasetçi uzaktan yapılan görüntülü meclis oturumu sırasında idrarını yaptığı için özür diledi

28.05.2021 23:56
Kanadalı siyasetçi uzaktan yapılan görüntülü meclis oturumu sırasında idrarını yaptığı için özür diledi, System.String[]

Kanadalı bir siyasetçi, video konferans yoluyla yapılan meclis oturumu sırasında idrarını yaptığı için özür diledi.

Kanadalı bir siyasetçi, video konferans yoluyla yapılan meclis oturumu sırasında idrarını yaptığı için özür diledi.

Bu, başbakan Justin Trudeau'nun Liberal Parti'nin üyesi William Amos'un karıştığı bu tür ikinci talihsizlik. Amos, geçen ay meslektaşlarıyla bir video konferans sırasında ise çıplak görünmüştü.

Amos Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Eylemlerimden ve onlara tanık olanlara yaratmış olabileceği sıkıntıdan dolayı çok utanıyorum" dedi.

Son olayı "kabul edilemez" ancak "kaza" olarak nitelendirdi.

Seçim bölgesini temsil etmeye devam ederken bazı görevlerden geçici olarak uzaklaşacağını söyleyen siyasetçi, ne için olduğunu belirtmeden "yardım alacağını" da ifade etti.

Amos, "Personelimin desteği ve ailemin sevgisi için çok müteşekkirim" diye ekledi.

Çıplak görüntüsü basına sızmıştı

Eski bir çevre avukatı olan Amos, 2015'ten beri milletvekili.

Nisan ayında, meslektaşları ile başka bir video konferansta çıplak görünmüştü ve yürüyüşe çıktıktan sonra iş kıyafetlerini giyerken yanlışlıkla videosunu açtığını söylemişti.

O zaman bu olaydan "utandığını" ve "gerçekten bir hata olduğunu" ifade etmiş ve bu durumun bir daha yaşanmayacağını kaydetmişti.

O sırada sadece diğer siyasetçilere ve çalışanlara görünmüş, ancak Quebec ve Kanada bayrakları arasındaki bir masanın yanında çıplak duran 46 yaşındaki siyasetçinin bu görüntüsü daha sonra sızdırılmış ve Kanada basını ile sosyal medyada yer almıştı.

Milletvekili Sébastien Lemire daha sonra fotoğrafı çektiğini kabul etmiş ve özür dilemiş, ancak görüntünün medyaya nasıl ulaştığını bilmediğini söylemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Anthony Rota daha sonra olayı "içler acısı" olarak nitelendirmiş ve üyelere duruşmaların görüntülerini veya videolarını çekmelerini yasaklayan kuralları hatırlatmıştı.

Justin Trudeau, Liberal Parti, Milletvekili, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanadalı siyasetçi uzaktan yapılan görüntülü meclis oturumu sırasında idrarını yaptığı için özür diledi - Son Dakika Dünya

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