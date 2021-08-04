Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı

Atlamak için hazırlık yapan Ware, adımlarından sonra hareketlerini yapması beklenirken çok ilginç bir şey yaşandı. Kanadalı sporcu atlama tahtasının ucunda zıplamadan ve hareket yapmadan direkt olarak suya daldı.
Kötü atlayışı gerçekleştiren Ware'nin önce ayakları suya değdi. Skorer'in aktardığı haberde; bu atlayış sonucunda Kanadalı sporcu 0.0 puan alabildi.
28 yaşında olan ve 2013 Dünya Su Sporları Şampiyonası'ndan da iki bronz madalyaya sahip olan Ware, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sakatlanmaktan korktuğum için böyle bir atlayış yaptım. Özür diliyorum" dedi.
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