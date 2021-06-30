Kanadalı tenisçi Andreescu'dan Wimbledon'a erken veda

2019 yılında ABD Açık'ta şampiyon olan Andreescu, Wimbledon'da ana tabloya kaldığı iki turnuvada da ilk turda elenmekten kurtulamadı.

21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, rakibine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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