Kanadalı TIR sürücüleri Kovid-19 yüzünden ABD'ye gitmek istemiyor - Son Dakika

Kanada ekonomisinin önemli sektörlerinden olan TIR taşımacılığında sürücülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'ye gitmek istemedikleri bildirildi.

Ülkedeki 4 bin 500 TIR şirketinin çatı kuruluşu olan Kanada Kamyoncular İttifakının sözcüsü Marco Beghet, TIR şoförlerinin ABD'de artışı süren Kovid-19 vakalarından endişe duyduklarını belirtti.

Beghet, "Sanayimiz, eşi görülmemiş zamanlarda Kanadalıların ihtiyaç duyduğu temel ürünleri sunmaya devam ederken, çalışanlarını korumak için sektörümüz büyük çaba sarf etti. Ancak, ek önlemlere rağmen, bazı sürücüler ABD'nin halen güvensiz olduğunu düşünüyor ve bundan kaçınmak için ABD'ye gitmek istemiyor." dedi.

Kanadalıların gıda güvenliği tırların seferlerine bağlı

Kanada iş gücünün yüzde 3,5'ini oluşturan ve sayıları 650 bini geçen TIR sürücüleri, Kanada ekonomisinin ihtiyacı olan ham maddelerden gıda arzına kadar birçok önemli malın teminini sağlıyor.

Ülkede her yıl tüketilen meyve ve sebzenin yaklaşık yüzde 65'ini ithal eden Kanada, bunun büyük çoğunluğunu doğrudan ABD ve Meksika'dan TIR'larla taşıyor.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, her gün yaklaşık 30 bin TIR, Kanada-ABD sınırını geçerek tahmini 1 milyar dolar değerinde mal taşıyor. Kanada, ülkeye giren herkes için uyguladığı 14 günlük karantina kurallarından TIR sürücülerini muaf tutuyor.