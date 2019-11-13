Son Dakika Haberleri: Kanadalı Valeura Energy, Trakya'da doğal gaz testlerini sürdürüyor
Son Dakika Ekonomi Kanadalı Valeura Energy, Trakya'da doğal gaz testlerini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi

Kanadalı Valeura Energy, Trakya'da doğal gaz testlerini sürdürüyor

6 saat önce

Kanadalı Valeura Energy'nin, yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda doğal gaz akış testlerine devam ettiği bildirildi.

Kanadalı Valeura Energy, Trakya'da doğal gaz testlerini sürdürüyor, System.String[]

Kanadalı Valeura Energy'nin, yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda doğal gaz akış testlerine devam ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde bölgedeki gaz akışkanlığına ilişkin testlerin İnanlı-1 sahasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirketin bu dönemde akış testlerine ağırlık verdiği kaydedilen açıklamada, "Bu yılın üçüncü çeyreğindeki çalışmalarımızda Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandık. Üretim testi çalışmaları, bölge bölge yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valeura Energy Üst Yöneticisi Sean Guest, şirketin üçüncü çeyrekteki performansının sevindirici olduğunu kaydetti.

Guest, şirketin finansal durumunun son derece iyi olduğunu vurgulayarak, "Şimdiye kadar test ettiğimiz bölgelerde gaz akışı bulunuyor. Şu anda Devepınar-1 kuyusunda ortak faaliyet gösterdiğimiz Equinor ile test programımızın bir sonraki aşamasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Trakya Bölgesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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