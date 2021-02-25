Kanadalı yardım kuruluşlarından Gazze'ye sağlık yardımı - Son Dakika

Kanada'da iki insani yardım kuruluşunun topladığı bağışlarla alınan tıbbi malzemeler, bir başka insani yardım organizasyonu tarafından Gazze'ye ulaştırıldı.

Kısa adı CJPME olan Ortadoğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar isimli kuruluş, Kanada Filistin Örgütleri Koalisyonu ile başlattığı Filistin Tıbbi Yardım Kampanyası kapsamında 165 bin Kanada doları (967 bin TL) bağış topladı.

Bağışlarla alınan dört ventilatör, iki medikal monitör ve iki defibrilatör, Uluslararası Kalkınma ve Yardım Vakfı (IDRF) aracılığıyla Filistin'e ulaştırıldı.

CJPME'den yapılan açıklamada, "Bugün ekipmanların teslim edildiğini ve şu anda Filistin sağlık sisteminin devam eden Kovid-19 salgınına yanıt vermesine yardımcı olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Projeyi mümkün kılan herkese teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.