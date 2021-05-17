Kanadalı yıldız Nirra Fields İzmit Belediyespor'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kanadalı yıldız oyuncu Nirra Fields'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon İzmit'i ve Türkiye'yi Euroleague Women'da temsil ederek uzun yıllar sonra kente Avrupa Kupası heyecanı yaşatan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, hedef büyüttüğü yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda ilk transferini gerçekleştiren İzmit Belediyespor, Kanadalı milli oyuncu Nirra Fields'i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın formasını terletecek olan 28 yaşındaki Kanadalı milli basketbolcu, profesyonel kariyerine Phoenix Mercury ekibinde başladı. Milli takım ile önemli başarılara imza atan tecrübeli guard oyuncusu, geçtiğimiz sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Antalya 07 Basketbol ekibinde geçirdi. Antalya ekibinin en dikkat çeken ismi olan 1.75'lik Nirra Fields sezonu 35 karşılaşmada 26 sayı ortalamasıyla tamamladı. - KOCAELİ