Son Dakika Haberleri: Kanadalılar Başörtüsü Yasağına Karşı Sokağa Döküldü

Kanadalılar Başörtüsü Yasağına Karşı Sokağa Döküldü

27 dakika önce

Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Montreal'de binlerce kişi, kamu çalışanlarının başörtüsü giymesini engellemeyi öngören yasa tasarısına karşı yürüdü.

Kanadalılar Başörtüsü Yasağına Karşı Sokağa Döküldü, System.String[]
Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Montreal'de binlerce kişi, kamu çalışanlarının başörtüsü giymesini engellemeyi öngören yasa tasarısına karşı yürüdü.

Kanada'nın Quebec eyaletinde yerel yönetim, kamu çalışanlarının inanç sembollerini kullanmalarını engelleyen Bill 21 olarak bilinen bir yasa tasarısı hazırlığı yapıyor. Yasaya tepki gösteren Quebec halkı, Montreal şehir merkezinde toplanarak, yasaya karşı protesto düzenledi. Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eyleme katılan protestocular, dini özgürlükleri azaltacağını düşünerek tasarıya karşı çıkıyor. Şehrin merkezi Rene-Levesque Bulvarında toplanan göstericiler, "Beni kafamın üstündekiyle değil, içindekiyle yargıla" ve "Quebec Fransa değildir, çok yaşa farklılık" diye slogan attı.

Quebec'de 6 kişinin öldüğü cami saldırısından kurtulan Said El Amari, "Bu İslamofobik bir yasa. Kadınların seçme hakkı için savaşmalıyız. Özgün ve demokratik bir ülkedeyiz ve herkes istediğini giyinme hakkında sahip olmalıdır" dedi. Başka bir Montrealli Gabriel Engson ise meselenin taşra ile şehirlilerin kavgası olduğuna dikkat çekti. Engson, "Özellikle taşrada yaşayan insanların oy verdiği Aveneir Quebec Koalisyonun kararı bu. Oysa ki şehirde yaşayan insanlar kültürel çeşitlikten memnun" yorumunda bulundu.

Hükümet, yasa kapsamında ele alınacak bütün dini sembollerin kapsamlı bir listesini yayınlamış ve başörtüsünü de bu kapsam altına almıştı. - MONTREAL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Kanada, Montreal, Güncel
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