Kanadalılarca işletilen altın madeninin, Kırgızistan'ın mülkiyetine devredilme süreci tamamlandı - Son Dakika
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Kanadalılarca işletilen altın madeninin, Kırgızistan'ın mülkiyetine devredilme süreci tamamlandı

29.07.2022 16:36
Kanadalılarca işletilen altın madeninin, Kırgızistan'ın mülkiyetine devredilme süreci tamamlandı

Kanadalılarca işletilen altın madeninin Kırgızistan'ın mülkiyetine devredilme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Kanadalılarca işletilen altın madeninin Kırgızistan'ın mülkiyetine devredilme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kanadalılarca işletilen Kumtor altın madeninin Kırgızistan'ın mülkiyetine devredilme sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Kanadalıların Centtera Gold şirketinin, "Kumtor Gold Company" ve "Kumtor Operating Company" adlı şirketlerin hisselerinin yüzde 100'ü, devir tapuları, vekaletnameleri ve sertifikaları Kırgız Altın Kurumu'na teslim ettiği aktarıldı.

Teslim töreninin, tarafların katılımıyla Kırgızistan'ın İngiltere Büyükelçiliği binasında gerçekleştiği ifade edildi.

Centerra, Kırgızistan aleyhinde açtığı davaları geri çekiyor

Centerra'nın, Kumtor altın madenini işleten şirketlere kayyum atamasının ardından ABD'de açtığı davaları geri çektiği ve Kanada ile İsveç'teki davalarının geri çekilmesi için sürecin devam ettiği kaydedildi.

Kumtor altın madeninin Kırgızistan'ın mülkiyetine devredilme sürecinin tamamlanmasıyla Kumtor Maden Islah Fonu'nun Londra'da bir banka hesabında tutulan yaklaşık 53 milyon doların Kırgız bir bankaya aktarılacağı belirtildi.

Centerra'nın Kırgızistan'a yaklaşık 11 milyon dolarlık temettü ödeyeceği ve yine Kırgız tarafına tek seferlik 50 milyon dolar tutarında bir ödeme yapması kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kırgızistan'ın 15 Mayıs 2021'de madeni işleten şirkete kayyum atamasının ardından "madende üretilen altının sahibi" olarak tanımlandığı ifade edildi.

Geçen seneden beri Kumtor altın madenini işleten Kırgız tarafı, madende gelecek 10 yılda 160-200 ton altın üretiminden 5 milyar dolar kar alınacağını tahmin ediyor.

Kırgızistan ekonomisine büyük katkısı olan ve yaklaşık 4 bin işçinin çalıştığı ülkenin kuzeyinde Issık Göl Bölgesi'ndeki Kumtor altın madeni, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 12'sinden fazlasını sağlıyor.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanadalılarca işletilen altın madeninin, Kırgızistan'ın mülkiyetine devredilme süreci tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanadalılarca işletilen altın madeninin, Kırgızistan'ın mülkiyetine devredilme süreci tamamlandı - Son Dakika
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