Üye Girişi
Kanadalıların yaklaşık yüzde 60'ı ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlanıyor - Son Dakika

Kanadalıların yaklaşık yüzde 60'ı ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlanıyor

22.01.2022 23:08
Kanadalıların yaklaşık yüzde 60'ı ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlanıyor

Kanada'da yapılan bir araştırma, halkın yaklaşık yüzde 60'ının ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlandığını ortaya koydu.

Kanada'da yapılan bir araştırma, halkın yaklaşık yüzde 60'ının ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlandığını ortaya koydu.

Angus Reid Enstitüsünün (ARI) yaptığı araştırmada, Kanadalıların yüzde 57'sinin ailelerini beslemekte zorlandıkları, bu sonucun en son 2019'da yapılan aynı içerikli ankette yüzde 36 olarak çıktığı kaydedildi.

Enstitüden yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarında, ülkede son yıllarda giderek yükselme eğilimi gösteren enflasyon rakamlarının önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, araştırmaya katılan her beş Kanadalıdan dördünün (yüzde 82), yaşam maliyetindeki artışın hanelerinde gördükleri herhangi bir gelir artışını geride bıraktığını beyan ettiği aktarıldı.

Araştırmada, Kanadalıların yüzde 39'unun geçen yıla göre daha kötü durumda olduklarını beyan ettikleri vurgulanan açıklamada, nüfusun bu kesiminin daha düşük gelirlilerden oluştuğuna işaret edildi.

Açıklamada, araştırmaya göre birçok Kanadalının bu zorluklara katlanırken daha kötüsünün gelmesini beklediği, Kanadalıların yüzde 29'unun 12 ay içinde mali durumlarının daha da kötüleşeceğine inandığı, yüzde 23'ünün ise iyileşeceğini umduğu kaydedildi.

Kanada İstatistik Kurumu, 2021 yılı enflasyonunun yüzde 4,8 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

Kamyon sürücülerine getirilen aşı zorunluluğu tedarik zincirini etkiliyor

Bu arada, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin gölge Ulaştırma Bakanı Melissa Lantsman, Trudeau hükümetinin 15 Ocak'ta uygulamaya koyduğu, kamyon sürücülerine aşı zorunluluğu uygulamasının ülkedeki süpermarketlerin raflarını boş bırakacağını söyledi.

Lantsman, aynı partiden beş milletvekili ile Federal Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra'ya bir mektup yazarak, federal hükümetin Kanada'nın tedarik zincirlerini onarmak ve yiyecekleri market raflarında tutmak için daha güçlü ve kararlı adımlar atması gerektiği uyarısında bulundu.

Halkın gıdaya ulaşmasının giderek zorlaştığına dikkati çeken Lantsman, bazı erken belirtilerin tedarik zinciri sorunlarını daha da kötüleştirdiğini gösterdiğine vurgu yaptı.

Kanada'nın tedarik zincirindeki en önemli ülke olan ABD ile daha önce iki doz Kovid-19 aşı olma zorunluluğu uygulanmazken, Trudeau hükümeti 15 Ocak'ta aldığı kararla sürücülere aşı mecburiyeti getirmişti.

Aşı olmak istemeyen birçok sürücünün yola çıkmaması ise ülkede mal ve ürün tedarikinde sıkıntılar başlamasına yol açtı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Araştırma, Kanada, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanadalıların yaklaşık yüzde 60'ı ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlanıyor - Son Dakika


ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi         
23:30
Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor         
21:36
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı         
18:04
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
23:30 ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi
22:55 Bakan Soylu'dan, Sedef Kabaş'a destek veren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Edepsizliği meşrulaştırdılar
22:41 Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
22:25 Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım
22:00 Yakışmadı Emre Çolak! Sağlık çalışanına yaptığı hareket tepki topladı
21:35 Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
21:24 Fenerbahçe'de Berke depremi! Gelen tepkilere dayanamadı
21:02 Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor
20:56 Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum
20:23 Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'dan günler sonra ilk açıklama: 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 23:47:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kanadalıların yaklaşık yüzde 60'ı ailelerine yeterli yiyecek sağlamakta zorlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement