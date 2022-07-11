KANADI AMPUTE EDİLEN 'LAKLAK', ARTIK EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE - Son Dakika
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KANADI AMPUTE EDİLEN 'LAKLAK', ARTIK EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE

11.07.2022 11:18

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde şiddetli fırtınada sağ kanadı kırılan leylek, ampute edildikten sonra Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde şiddetli fırtınada sağ kanadı kırılan leylek, ampute edildikten sonra Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Leyleğe 'Laklak' adının verildiğini belirten veteriner hekim Mustafa Agar, "Bir kanadı yok. Hayatına devam edebildiği kadar bizimle kalacak. Buradaki bütün dostlarımızda olduğu gibi 'Laklak' da artık bizim çiftliğimizin bir bireyi, bir şahsı" dedi.

Nazilli ilçesinde geçen ay şiddetli fırtınada bir leyleğin yuvası devrildi; 3 yavru öldü, bir leyleğin ise kanadı kırıldı. Bölge halkının yaralı bulduğu leylek, Nazilli Hayvan ve Doğa Koruma Derneği üyeleri ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) görevlilerince tedavi edildi. Sağ kanadında ciddi kırıklar olduğu tespit edilen leyleğin kanadı ampute edildi. Uçamayacak durumda olan leylek, HAYTAP'ın Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi.

'BİRÇOK DOSTUMUZ GİBİ O DA BİZİMLE'

Leyleğe 'Laklak' adının verildiğini belirten Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde görevli veteriner hekim Mustafa Agar, "Leyleğimiz Laklak, Nazilli Hayvan ve Doğa Doruma Derneği'nden getirildi. Nazilli'de çıkan fırtına sonrasında yuvası yıkılıyor. Yıkılan yuvanın altında 3 tane yavru ölüyor. Bunun da kanatlarında kırık oluşuyor. Kırık sonrası dernek hekimleri ve diğer hekim arkadaşlarımız hep birlikte ampütasyon yapıyor. Daha sonra Bursa'da bulunan Emekli Hayvanlar Çiftliği'mize getiriliyor. Hayatını, emekliliğini bekleyen birçok dostumuz gibi o da bizimle devam ettirecek" dedi.

'ÖZEL BESLEMEYE TABİ TUTULUYOR'

'Laklak'ın ilk geldiğinde zayıf olduğunu, yapılan özel bakım ve beslenme ile kendini toparladığını belirten Agar, "Burada bulunan arkadaşımızın bakımı ve sevgisi sayesinde kendisini toparladı. Şu an hep bizimle birlikte gidip geliyor. Günlük beslemesi, burada bizler tarafından yapılıyor. Günde 3 öğün besleniliyor. Özel beslemeye tabi tutuluyor. Balık, karaciğer ve et ürünleriyle besleniyor. Artık mecbur, 'Laklak' göç edemez. Bir kanadı yok. Hayatına devam edebildiği kadar bizimle kalacak. Buradaki bütün dostlarımızda olduğu gibi 'Laklak' da artık bizim çiftliğimizin bir bireyi, bir şahsı. Belki birlikte tatile gideriz. Bir sonraki hayatımıza bir 'Laklak' daha ekleyip, devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Nazilli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KANADI AMPUTE EDİLEN 'LAKLAK', ARTIK EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE - Son Dakika

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