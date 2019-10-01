Son Dakika Haberleri: Kanadı kırık kerkeneze evinde bakıyor
Son Dakika Genel Haber

Kanadı kırık kerkeneze evinde bakıyor

1 saat önce

Kanadı kırık kerkeneze evinde bakıyorERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde hayvansever vatandaş piknik yaparken rastladığı kanadı kırık kerkeneze 15 gündür gözü gibi bakıyor.

Kanadı kırık kerkeneze evinde bakıyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde hayvansever vatandaş piknik yaparken rastladığı kanadı kırık kerkeneze 15 gündür gözü gibi bakıyor.

Oltu Halitpaşa Mahallesi sakinlerinden Karahan Uçar, Oltu Atatürk Orman Çiftliğinde piknik yaparken rastladığı uçamayan kerkenezi bakmaya başladı. Uçar, "Eve getirdim, kanadının kırık olduğunu gördüm. 15 gündür tedavi ediyorum. İyileşti ellerimle et yediriyorum sağlığı iyi ama uçamıyor, sağlık durumu gayet iyi ama yine de bu kuşun bir hayvan hastanesine gitmesi gerekiyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Kanadı kırık kerkeneze evinde bakıyor

Erzurum, Oltu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı
Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi İBB, sorunu 2 şoföre bağlamıştı ama metrobüs sıkıntısı devam ediyor Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanadı kırık kerkeneze evinde bakıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]