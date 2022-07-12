KANADI KIRIK MARTI TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika
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KANADI KIRIK MARTI TEDAVİYE ALINDI

12.07.2022 14:54

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, vatandaşlar tarafından kanadı kırılmış olarak yaralı bulunan martı tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, vatandaşlar tarafından kanadı kırılmış olarak yaralı bulunan martı tedavisi için hayvan barınağına götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavisine devam edilecek olan martının tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Güvercinada Sahili'nde, bugün yürüyüş yapan vatandaşlar, kayaların üzerinde uçamayan yaralı bir martı olduğunu fark etti. Vatandaşlar, durumu Kuşadası Belediyesi'nin ihbar hattı Güvercin Masa'ya bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gönderilen Haybulans ekibi, yaralı martıyı bulunduğu yerden aldı. Kanadında bir yere çarpmaya bağlı kırık olduğu belirlenen martı, gerekli müdahalenin yapılması için Belediye Hayvan Barınağı'na götürüldü. Yaralı martının buradaki ilk müdahalenin ardından teslim edileceği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ndeki tedavisini ardından tekrar uçabilmesi halinde doğaya salınacağı bildirildi.

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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KANADI KIRIK MARTI TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika

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