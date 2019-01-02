Son Dakika Haberleri: Kanadı Kırık Şahini Temizlik İşçileri Kurtardı

Kanadı Kırık Şahini Temizlik İşçileri Kurtardı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çamura saplanmış halde bulunan sol kanadı kırık şahin, temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarılıp tedaviye alındı.

Kanadı Kırık Şahini Temizlik İşçileri Kurtardı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çamura saplanmış halde bulunan sol kanadı kırık şahin, temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarılıp tedaviye alındı.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ceyhun Atılgan, Erol Mamağa ve Emin Akkuş, Pirlibey Mahallesi'ndeki çöp toplama merkezinden dönerken çamura saplanmış halde, sol kanadı kırık yaralı şahini fark etti. Yaralı şahini alan temizlik işçileri, Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Yapsık'a haber verdi. Yapsık da Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü'yle irtibata geçerek, yaralı şahini teslim etti. Şahinin, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edileceği öğrenildi.

Temizlik işçisi Ceyhun Atılgan, şahin ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp, "Çöpçü deyip geçmeyin. Bizim de kalbimiz var. Yaralı şahini veterinere götürüyoruz. Bir can kurtarmış olmanın mutluğu içerisindeyiz. Umarım en kısa zamanda iyileşir" yazdı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:46 Kaynak: DHA

Aydın, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor Ata Tohumları Yeniden Hayat Buluyor

Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:02:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanadı Kırık Şahini Temizlik İşçileri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]