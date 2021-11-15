Kanadı kırılan kızıl şahin artık uçamayacak - Son Dakika

Kanadı kırılan kızıl şahin artık uçamayacak

DÜZCE - Düzce'de kanadı kırık halde bulunan kızıl şahinin yaşama yeniden tutunabilmesi için ampute edildi. Uçamayan şahin, özel bakıma alındı.

Düzce'nin Beyköy Beldesi ormanlık alanda gezintiye çıkan vatandaşlar, uçamayan kızıl şahini fark ederek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından veteriner hekime teslim edilen şahinin kanadının nekroz kırık olduğu tespit edildi. Yaralı kuş, kanadının kesilmesi için anestezi uygulanarak ameliyat edildi. Kanadı kesilen kızıl şahin, Efteni Gölü Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine götürülerek bakıma alındı.

"Vereceğimiz en doğru karar buydu"

Kızıl şahinin kanadının ampute edilmesinin en doğru karar olduğunu belirten Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Murat Ünlü, "Yaptığım muayene de şahinde nekroz bir kırık olduğunu tespit ettim. Kanadının sağlığına zarar vermemesi için anesteziye alınarak, ampütasyon yapıldı. Kızıl şahinimizin kanadının alınmasına bizde üzüldük ama vereceğimiz en doğru karar buydu. En azından şu anda hayvanımız yaşıyor. Gerekli tedavilerine de başladık. Bugün şahinimizin ikinci günü. Önümüzdeki günlerde daha da sağlığına kavuşacak. Şube müdürlüğümüzde gerekli bakımı beslenmesine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Protez için araştırmalar yapıyoruz"

Daha önce herhangi bir hayvana protez takılmadığını belirten Veteriner Ünlü, "Bu konuyla ilgili araştırmalar var. Daha önce bir hayvana protez takılmadı ama protez kanat taksak da kanadını kullanamayacak ve uçamayacaktı şahinimiz. Yaşayabildiği kadar şubemizde bakacağız. Mutlu etmeye çalışacağız. Yapabileceğimiz her şeyi ona uygulayacağız" şeklinde konuştu.