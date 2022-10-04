KANADI KIRILAN YILAN KARTALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'ya kanadı kırık halde getirilen yılan kartalının tedavisi devam ediyor. Yılan kartalının, tedavisinin ardından doğaya salınması planlanırken, sağlık problemi yaşaması durumunda park bünyesinde bulunan 'engelli kuşlar' barınağında misafir edilecek.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 31 Ağustos günü kanadı kırık halde vatandaşlar tarafından görülen yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler tarafından kontrolü yapılan yılan kartalı, tedavi edilmek üzere Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'ya getirildi. Burada ameliyatı gerçekleştirilen ve kanadındaki kırığa müdahale edilen kartalın tedavisi devam ediyor. Yılan kartalının, tedavisinin ardından doğaya salınması planlanırken, aksi bir sağlık problemi yaşaması durumunda park bünyesinde bulunan 'engelli kuşlar' barınağında misafir edilecek. Yılan kartalının tedavi sürecini anlatan veteriner hekim Muhammet Nalkıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü tarafından getirilen yılan kartalımız orada Erenler ilçesinde Hürriyet Mahallesi civarında bir yerde bulunmuş. Burada geldiği zaman yaptığımız kontrollerde kanadında kırığı vardı, operasyonumuzu gerçekleştirdik ve şu anda tedavi süreci devam ediyor. Tabi her kanatlının operasyon sonrası süreci farklı oluyor. Çünkü bünyeden bünyeye iyileşme süreci ve diğer faktörler değişiyor. Şu an sürecimiz iyi gidiyor ama kemikte gelişebilecek bir komplikasyon uçmasını engelleyebilir. Öyle bile olsa, bizim onlar için ayırmış olduğumuz engelli barınağımız olduğu için içimiz rahat. Biz öncelikle tabii ki onları doğaya döndürmeye çalışıyoruz. Döndüremesek de bile içimiz rahat, engelli kuşlar barınağında ömrünün sonuna kadar misafir ediliyor dedi.

'DKMP'YE HABER VERSİNLER' Vatandaşların yaralı halde bir yaban hayvanını görmesi durumunda yetkililere haber vermesi gerektiğini söyleyen Nalkıran, Öncelikle yavru mu yoksa yetişkin mi onu netleştirmek lazım. Çünkü her yavru doğada tek başına bulunduğu zaman başına bir hal gelmiş değildir. Yuvadan düşmüş de olabilir. Eğer yuvadan düştüğüne eminsek, önceliğimiz onu yuvaya yerleştirmek olacaktır. Yetişkin olduğunu gördüysek kanaması olup olmadığını gözlemlemek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verilirse, ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulunacaktır diye konuştu. (DHA)