KANADI KIRILDIĞI İÇİN UÇAMAYAN KIZIL ŞAHİN TEDAVİ EDİLECEK - Son Dakika
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KANADI KIRILDIĞI İÇİN UÇAMAYAN KIZIL ŞAHİN TEDAVİ EDİLECEK

04.10.2022 09:29

ERZURUM'da kanadı kırıldığı için uçamayan kızıl şahin, merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde bir parka sığındı.

ERZURUM'da kanadı kırıldığı için uçamayan kızıl şahin, merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde bir parka sığındı. Vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, Kars Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilecek.

Merkez Palandöken ilçesinde yürüyen bir vatandaş, Yenişehir semtinde park içerisinde uçamayan kuşu gördü. Kanadının kırık olduğunu gören vatandaş, kuşu Palandöken ilçesindeki Şenkayalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne götürdü. Burada kuşa yiyecek vererek karnını doyuran Dernek Başkanı Fatih Şara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü veteriner hekimi Selçuk Albayrak, yaralı kuşun kızıl şahin olduğunu belirledi. Teslim aldığı kuşun ilk muyanesini yapan Albayrak, kızıl şahinin kırılan kanadı için cerrahi operasyon yapılacağını söyledi. Kars Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderecekleri kızıl şahinin tedavi sürecinin 1 ayı bulabileceğini belirten Albayrak, Kırık kanat için cerrahi operasyon yapılacak. Bir ay kadar sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından kızıl şahin yeniden doğal ortamına salıverilecek. Kızıl şahinler bölgemizde sıkça görebileceğimiz bir kuş türü. Hayvan avlayarak beslenen kızıl şahinler Doğu Anadolu'da çok geniş bir alanda yayılım gösteriyor diye konuştu.

Kızıl şahini bir vatandaşın park içerisinde bularak kendilerine getirdiğini söyleyen Şenkayalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Şara, Yaptığımız ilk incelemede kanadında kırık olduğunu gördük. Karnını doyurduğumuz kuşu teslim almaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdik. Bizler doğal hayata sahip çıkmak ve destek olmak zorundayız. Bütün vatandaşlar doğada gördükleri yaralı yaban hayvanlarıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi vermeli dedi.

Teslim aldığı kızıl şahini kurum aracına yerleştiren veteriner hekim Selçuk Albayrak, bölgeden ayrıldı.

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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Yenişehir, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KANADI KIRILDIĞI İÇİN UÇAMAYAN KIZIL ŞAHİN TEDAVİ EDİLECEK - Son Dakika

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