Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele - Son Dakika

Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele

19.05.2021 17:12
Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele, System.String[]

Meyve yetiştiriciliğinde görülen en önemli zararlılardan biri olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi, sirke ile biyoteknik mücadele başlattı.

Meyve yetiştiriciliğinde görülen en önemli zararlılardan biri olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi, sirke ile biyoteknik mücadele başlattı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışma kapsamında, Gördes'te 12 mahallede yaygın kiraz üretimi yapan 130 üreticiye, sinekleri kendisine çekerek tuzak oluşturan elma sirkeli pet şişeler dağıtıldı.

Kirazda kalitenin düşmesine neden olan ve çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen kanadı noktalı sirke sineğe karşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sirke ile biyoteknik mücadele başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında Gördes Demirci ve Selendi ilçelerinde kiraz üreticilerine 50 bin şişe elma sirkesi dağıtımı yapılacak. Bu kapsamda Gördes'te, 12 mahallede yaygın kiraz üretimi yapan 130 üreticiye, sinekleri kendisine çekerek tuzak oluşturan elma sirkeli pet şişeler dağıtıldı. Dağıtıma, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Mustafa Gündoğar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Güngör Akyol, Gördes MHP İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Düzenlenen programda konuşan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Güngör Akyol, sağlanan bu desteğin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğüne dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Biyoteknik mücadelenin önemine değindi

Kanadı noktalı sirke sineğe karşı yürütülecek olan biyoteknik mücadelenin önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Bu sayede ilaç kullanmadan, çevreye de zarar vermeden kanadı noktalı sirke sineğine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ayrıca, çiftçilerimizin ekstra yapacağı ilaçlama maliyetini de önleyecek çok yönlü bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"Çiftçilerimizin yanındayız"

Üretken belediyecilik anlayışıyla, çiftçilerin her zamanda yanında olduklarını da sözlerine ekleyen Usta, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde üretken belediyecilik diyoruz. Tarımın, kırsal kalkınmanın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Kırsal kalkınmanın sağlanması, çiftçinin gelir düzeyinin artması beraberinde gıda güvenliğinin de üst düzeye çıkması için her türlü çalışmanın içerisinde yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gördes'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına Gördes'te, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalara da değinen Usta, "Gördes'e, 2 adet tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonunu vermiştik. İl genelinde 38 tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonunu alarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teslim ettik. Diğer kurumların da takviyeleriyle yaklaşık 50, tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonu Manisa'da hizmet veriyor. Bu anlamda, Türkiye'de ilk olan illerden biriyiz. Burada da mümkün olan doğru zamanda doğru ilaçlama. Daha az kimyasal kullanarak, çiftçiye olan mali külfeti azaltmak, doğaya verilen zararı azaltmak ve tüketiciye daha güvenli gıdalar sunmak gibi bir amacımız var" dedi.

"Amacımız, üreticinin gelir düzeyinin artması, üretimin devamlılığı"

Amaçlarının, üreticinin gelir düzeyinin artmasını ve üretimin devamlılığını sağlamak olduğunu ifade eden Usta, "Bu anlamda tarımla ilgili her zaman üreticilerimin yanında olmaya devam edeceğiz. Daha önce Beğel'de bir göletimizi tamamladık. Gördes'te, 5 mahallede sulama sistemimiz var. Yaklaşık 1450 dönüm araziye tarımsal sulama suyunu direk vermeye çalışıyoruz. Hayvan içme suyu göletinde yeni yapımlar, temizlemeler 60'a yaklaştı. 20 yeni gölet yaptık. 40 gölette temizlik çalışması yaptık. Üreticimize gelir düzeyinin artması, üretimin devamlılığı en büyük amacımız. Hayırlı, uğurlu olsun. Kazancınız bol olsun" dedi.

Usta'nın ardından konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, "Mevcut zararlımız 2015 yılında ülkeye giriş yaptı. 2016 yılından beri şehrimizde gözükmeye başladı. Bununla ilgili 3 yıldır mücadelemiz sürüyor. Bu yürütülen çalışmayla kimyasal kullanmadan biyoteknik anlamda da mücadelemize devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel, kanadı noktalı sirke sineğine karşı, sirkeli tuzağın kullanımı konusunda bilgi verdi. Program, 12 mahallede yaygın kiraz üretimi yapan 130 üreticiye, elma sirkeli pet şişelerin dağıtımıyla sona erdi. - MANİSA

Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele
Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele
Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele
Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Thodex soruşturmasındaki kritik isimlerden biri olan Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum! Thodex soruşturmasındaki kritik isimlerden biri olan Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum! Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu         
17:38
Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi         
17:33
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?         
15:50
Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı         
15:32
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum         
15:28
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak         
14:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 17:46:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement