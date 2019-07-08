Son Dakika Haberleri: Kanadı yaralı leylek tedaviye alındı
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Kanadı yaralı leylek tedaviye alındı

24 dakika önce

TOKAT'ın Zile ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı.

Kanadı yaralı leylek tedaviye alındı, System.String[]
TOKAT'ın Zile ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı. 
Zile'de sağ kanadı bahçe çitlerine takılan leylek yaralandı. Yaralı leyleği bulanlar durumu İl Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaralı leyleği tedavi edilmesi için Tokat'a götürdü. Veteriner tarafından tedaviye alınan yaralı kuşun, iyileştiğinde doğaya bırakılacağı bildirildi.


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tokat, Zile, Güncel
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