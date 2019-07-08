Kanadı yaralı leylek tedaviye alındı
24 dakika önce
TOKAT'ın Zile ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
TOKAT'ın Zile
ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı.
Zile'de sağ kanadı bahçe çitlerine takılan leylek yaralandı. Yaralı leyleği bulanlar durumu İl Doğa Koruma ve Milli Parklar
ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaralı leyleği tedavi edilmesi için Tokat
'a götürdü. Veteriner tarafından tedaviye alınan yaralı kuşun, iyileştiğinde doğaya bırakılacağı bildirildi.
- Tokat
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