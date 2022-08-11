Bursa'da elektrik tellerine asılı kalan karga böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da elektrik tellerine asılı kalan karga böyle kurtarıldı

11.08.2022 12:19

Kanadına dolanan misina nedeniyle elektrik tellerinde asılı kalan kargayı vatandaşlar kurtardı.

Kanadına dolanan misina nedeniyle elektrik tellerinde asılı kalan kargayı vatandaşlar kurtardı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Esentepe Sokakta meydana geldi. Kanadına dolanan misinadan kurtulma mücadelesi veren karga, misinanın elektrik tellerine dolanması nedeniyle tellerde asılı kaldı. Durumu gören mahalle sakinleri kargayı kurtarmak için seferber oldu. Recep Sevim isimli hayvan sever plastik bir borunun ucuna bıçak bağlayarak misinayı kesmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

Hazırladığı boru ile misinayı aşağıya çeken ve kendi de hemen yanda bulunan duvara çıkan Sevim, karganın dolanan kanadını misinadan ayırarak kurtardı.

Kanadından misina çıkarılan karga özgürlüğe uçarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Recep Sevim'in çabası etrafında bulunan komşularından takdir topladı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da elektrik tellerine asılı kalan karga böyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da elektrik tellerine asılı kalan karga böyle kurtarıldı - Son Dakika
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