Kanadından Vurulan Şahin Tedavi Edildi

Bartın'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Bartın'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.



Merkeze bağlı Derbent köyünde yaralı şahini gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.



Yetkililere teslim edilen şahin, tedavisi için veterinere götürüldü.



Kanadının iç kısmından yaralı olduğu tespit edilen şahin, tedavisinin ardından rehabilitasyonu için Gökçebey hayvanat bahçesine gönderildi.



Veteriner hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahinin kanadında saçma yarasına rastladıklarını ve tedavisini yaptıklarını söyledi.



Kandıralı, şahinin rehabilitasyonunun ardından doğaya kendi yaşam alanına bırakılacağını aktardı.

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