Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı - Son Dakika

Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesi Merdivenli Mahallesinde bir vatandaş tarafından yaralı olduğu tespit edilen ve uçamadığı gözlenen bir şahin bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine kuşun bulunduğu adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelmesinin ardından şahinin kanadından yaralı olduğu, bu yüzden uçamadığı tespit edildi. Ekipler tarafından teslim alınan yaralı şahin, tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yaralı şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi. - KONYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisinden şiddet gördüğü esnada Kadir Şeker'in müdahalesi ile kurtulan kadın: Beni kurtarmaya çalıştı
İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek Baro başkanından Kadir Şeker soruşturmasıyla ilgili açıklama: Kadının ifadeleri çelişkili

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]