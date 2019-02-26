Kanal 33 Televizyonu 25. Yılını Kutladı

Türkiye
'nin ve Mersin
'in ilk yerel televizyonları arasında yer alan Kanal 33, 25. kuruluş yıldönümünü AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan
'ın da katıldığı gala gecesiyle kutladı.
Bir otelde düzenlenen ve Kanal 33 televizyonunun 25 yıllık serüveninin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile başlayan etkinlik, televizyona kuruluşundan bu yana emek veren çalışanlara plaket takdimi ile devam etti.
Gecede konuşan Kanal 33 Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Demirtaş, Mersin'e ilkleri yaşatmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi. 25 yıl önce fedakarca ve zor şartlar altında kurulan televizyonun bugün, çalışanlarının özverisi ile uydudan yayın yapan Mersin'in önemli yayın kuruluşları arasında yer aldığını kaydeden Demirtaş, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini anlattı.
Mersin Valisi Ali İhsan Su
da konuşmasında, iletişim sektöründeki gelişmelerin dünyayı büyük bir köy haline getirdiğini belirterek, bunun dünyada sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan çok büyük etkileri olduğunun altını çizdi. Medya sektörünün sürekli geliştiğini kaydeden Su, Türkiye'de kurulan ilk yerel televizyon olan Kanal 33'ün bugün uydudan yayın yapan ulusal bir kanal haline geldiğini ifade ederek, Kanal 33 ailesine Mersin'e vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Lütfi Elvan ise Kanal 33 ailesini kutlayarak, "Gerçekten her birisi Mersin aşığı. Mersin ile ilgili yeni bir şey, yatırım duydukları anda inanılmaz bir heyecan, coşku içinde oluyorlar. Kanal 33, tarafsızlığıyla, herkese eşit mesafede olmasıyla da takdir kazanmış bir kanal. Kendilerini tebrik ediyorum. Nice 25 yıllara diyorum. Önümüzdeki yıllarda Kanal 33'ü çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz inşallah" dedi.
Elvan, konuşmasının ardından Kanal 33 ailesiyle birlikte 25. yıl pastasını kesti. - MERSİN