Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman'ın annesi Güneş Karaman'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman'ın vefat eden annesi Güneş Karaman'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a uğurlandı.

91 yaşındaki Güneş Karaman için Fatih Camisi'nde ikindi vaktinde tören düzenlendi. Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Haber7.Com Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kanal 7 çalışanları ile merhumenin yakınları katıldı.

Mustafa Karataş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaman'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a gönderildi.