Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman? - Son Dakika

Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman?

29.03.2021 22:05
Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman?, System.String[]

Kanal 7 ekranlarının yayınlanan ve 3 sezondur devam eden Yemin dizisi Reyhan'ın ölümünden sonra toparlanamayan Emir'in zorlu yaşam savaşı Yemin ile ekrandaki yerini alıyor. Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman?

KANAL 7 YEMİN NE ZAMAN?

Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta sonu 19:00'da Yemin ile Kanal 7'de. 325. bölümü ile Yemin 3 Nisan'da ekranlarda.

YEMİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karısının ölümünden sonra Emir hayattan kopmuş bir halde savrulmaktadır. Oğlunu bile görmek istemeyen Emir'in artık yaşamak için bir amacı kalmamıştır. Masum bir bebeğin varlığının bile değiştiremediği Emir'in hayatına hiç ummadığı anda biri girer. Peşinde büyük bir sırla gelen bu davetsiz misafir hem bebeğin hem de Emir'in yaralarını sarabilecek mi?

Narin, arkadaşının ölümünden sonra yetim kalmış bebeğe kol kanat germiştir. Bu süre zarfında Kemal ile Narin kendi mutluluklarını ikinci plana koyar. Zamanı gelip bebek, Tarhun konağına geri döndükten sonra iki aşık artık mutluluk adına büyük bir adım atarlar. Narin ile Kemal mutluluğa giden bu yolun henüz başındayken beklenmedik bir şey olur ve Narin'in geçmişinden biri kapılarını çalar. Birbirini deliler gibi seven iki aşık zor günleri aşabilecek mi?

Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman?

Kanal 7, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mart günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mart günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu
Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti         
21:50
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
21:23
Türkiye'nin tek 'mavi' renkli kenti Şırnak oldu Türkiye'nin tek 'mavi' renkli kenti Şırnak oldu         
20:48
Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar         
20:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı         
18:07
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı         
15:10
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira         
13:14
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 22:23:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei