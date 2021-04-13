Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi - Son Dakika

Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi

13.04.2021 16:20
Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi, System.String[]

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisalılara kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek adına faaliyete geçirilen Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binasını yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisalılara kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek adına faaliyete geçirilen Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binasını yerinde inceledi. Yaşanılabilecek olumsuzluklara daha hızlı ve sağlıklı müdahale etmeyi amaçladıklarını ifade eden Genel Müdür Aslay, hedeflerinin her zaman hizmet odaklı çalışmalar olduğunu belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı kanal arıza ekiplerinin yeni Hizmet Binasını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yapılan inceleme ziyaretine MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahadır Belek, Şube Müdürleri ve Kanal ekipleri yer aldı.

7/24 Kesintisiz hizmet verilecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün büyük destekleri ile yeni ek hizmet binasını faaliyete soktuklarını belirten Genel Müdür Burak Aslay, "Kanalizasyon dairemize bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi ve ekipmanlarımızın korunması adına ihtiyaç duyduğu yeni alanında faaliyete geçti. Hayırlısı ile ekiplerimiz 7/24 kesintisiz bir hizmet sunacak. Herkesin de takdir ettiği gibi Kanalizasyon dairemiz bizler için çok önemli olduğu gibi Manisa içinde bir o kadar önemli. Şehrin damarlarının tıkanmamasını önleyen bir dairemiz. Gece gündüz, yağmur çamur ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı ile artık yeni ek hizmet binamızda hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Yeni hizmet binamızda tam kapasiteli çalışacağız"

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "Kanalizasyon dairesi Başkanlığına kazandırılan kanal ekiplerimizin yeni hizmet binası için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Düzenli ve güzel bir çalışma ortamında arkadaşlarımız ile birlikte ele ele daha verimli bir şekilde çalışacağımıza inanıyoruz. Tam kapasiteli kullanacağımız yeni binamızda personelimizin rahatlığı ve ekipmanlarımızın korunması bizler için çok önemliydi. Hayırlısı ile artık yeni yerimizde faaliyete geçtik" diye konuştu. - MANİSA

Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi
Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi
Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi
Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı Müge Anlı'nın programında aranıyordu! Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu Müge Anlı'nın programında aranıyordu! Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı

Son Dakika Haberleri
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:41 Her şey bir anda oldu! Önce yol ortasında birbirine saldırdılar sonra yaralılarını alıp yok oldular
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:22 Müge Anlı'nın programında aranıyordu! Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
14:48 Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu         
16:46
Her şey bir anda oldu! Önce yol ortasında birbirine saldırdılar sonra yaralılarını alıp yok oldular Her şey bir anda oldu! Önce yol ortasında birbirine saldırdılar sonra yaralılarını alıp yok oldular         
16:41
İğrenç olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel istismarda bulundu İğrenç olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel istismarda bulundu         
16:29
Mustafa Cengiz açtı ağzını yumdu gözünü! Hakemlere 'kansız' dedi, MHK'yi istifaya çağırdı Mustafa Cengiz açtı ağzını yumdu gözünü! Hakemlere 'kansız' dedi, MHK'yi istifaya çağırdı         
16:13
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek         
14:49
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler         
13:11
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alacak İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alacak         
11:48
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Girişimci kadın, üç bin lirayla başladığı işte sermayesini 300 bin liraya çıkardı Girişimci kadın, üç bin lirayla başladığı işte sermayesini 300 bin liraya çıkardı         
11:07
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 17:09:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei