Kanal borusuna sıkışan inek kurtarıldı
1 saat önce
Bingöl'de eski bir kanal borusuna sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
'de eski bir kanal borusuna sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Ekinyolu köyünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, bir inek gece saatlerinde kullanılmayan eski bir kanal borusuna sıkıştı. İneğini çıkartmak isteyen hayvan sahibi, başarılı olamayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği kanal borusundan çıkardı.
Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - BİNGÖL
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