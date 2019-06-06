Son Dakika Haberleri: Kanal borusuna sıkışan inek kurtarıldı
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Kanal borusuna sıkışan inek kurtarıldı

1 saat önce

Bingöl'de eski bir kanal borusuna sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Kanal borusuna sıkışan inek kurtarıldı, System.String[]
Bingöl'de eski bir kanal borusuna sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Ekinyolu köyünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, bir inek gece saatlerinde kullanılmayan eski bir kanal borusuna sıkıştı. İneğini çıkartmak isteyen hayvan sahibi, başarılı olamayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği kanal borusundan çıkardı.

Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa
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