Kanal Boyu Parkı'nın ikinci etap çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Kahta Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi'nde başlatılan Kanal Boyu Parkı'nın devamı olan ikinci etap kısmında çalışmalar başladı.

Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi'nde başlatılan Kanal Boyu Parkı'nın devamı olan ikinci etap kısmında çalışmalar başladı. Yapılan ikinci etap çalışmalarının 800 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğinde Fatih Mahallesi, Yeni Mahalle ve Gazi Mahallelerini kapsadığı öğrenildi.

Seçim vaatleri arasında yer alan Kanal Boyu Park ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Söz verdiğimiz Kanal Boyu Parkı'mızın birinci etap kısmını 750 metre uzunluğunda Menderes Mahallesi'nde başlayıp tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Parkımızın devamı olan ikinci etap kısmı ise Baraj Yolu'ndan başlayarak Hz. Yusuf Peygamber Mezarlığı (Oduncular Mezarlığı) yoluna kadar yaklaşık 800 metre uzunluğunda 30-35 metre genişliğindedir. Fatih, Yeni ve Gazi Mahalle sakinlerimizin faydalanacağı parkımızın içerisinde süs havuzları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, spor aletleri, çim ve ağaçlandırma yapılacaktır. İlçemize hayırlı olmasını dilerim, mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Rabbim bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın" dedi. - ADIYAMAN