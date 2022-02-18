HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI - Son Dakika

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, yağmur suyu kanalı çalışması sırasında mahalledeki bir doğal gaz borusunda hasar oluştu. Borudan çıkan gaz tutuşunca, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8156 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürütülen yağmur suyu kanalı çalışması sırasında, yerin altındaki doğal gaz borusunda hasar oluştu. Borudan sızan gaz tutuşunca, alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekipleri ile İzmirgaz yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine yetkililer, kısa süre içinde sokaktaki doğalgazı kesti. Olayda, şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.