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HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI - Son Dakika

HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

18.02.2022 14:33

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, yağmur suyu kanalı çalışması sırasında mahalledeki bir doğal gaz borusunda hasar oluştu.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, yağmur suyu kanalı çalışması sırasında mahalledeki bir doğal gaz borusunda hasar oluştu. Borudan çıkan gaz tutuşunca, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8156 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürütülen yağmur suyu kanalı çalışması sırasında, yerin altındaki doğal gaz borusunda hasar oluştu. Borudan sızan gaz tutuşunca, alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekipleri ile İzmirgaz yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine yetkililer, kısa süre içinde sokaktaki doğalgazı kesti. Olayda, şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

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Doğalgaz, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HASAR ALAN BORUDAN SIZAN DOĞAL GAZ TUTUŞTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI - Son Dakika
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