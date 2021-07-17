Kanal D'de Bayram coşkusu

TÜRK müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler", Arefe gününden itibaren bayram boyunca saat 20.00'de ekrana gelecek.

Neşesi ve eğlencesinin yanı sıra birbirinden ünlü konuklarıyla ekrana gelecek olan "Şarkılar Bizi Söyler" bayram boyunca izleyicileri müziğe doyuracak.

NOSTALJİ RÜZGARI

Birbirinden güzel eski Türk filmleri de bayram boyunca Kanal D'de ekrana gelecek. "Gırgıriye", "Yumurcak", "Yumurcak Köprü Altı Çocuğu", "Yumurcak Küçük Kovboy" ve "Yumurcak Veda" filmleri ile Yeşilçam sinemasının özlenen atmosferi kanalda yaşanacak.