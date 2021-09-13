Kanal D'den yeni sezona 'Başrol Sensin'li merhaba

Kanal D, yeni yayın dönemine11 Eylül Cumartesi akşamı Boğaz'ın gözde mekanı Kuruçeşme Açıkhava'da düzenlediği muhteşem lansman organizasyonuyla başladı.

Davetin ardından sahneye çıkan Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun, "Şarkılar Seni Söyler" programını ilk kez canlı sundu. Üç sanatçı, hem davetlilere hem de ekran başındakilere müzik ziyafeti yaşattı.

Boğaz manzaralı konser alanında düzenlenen davette buluşan ünlü isimler, uzun aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Konuklar, davetin ardından Kanal D'nin sevilen programı "Şarkılar Seni Söyler"i izlemek için konser alanına geçti.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin programı ilk kez stüdyo dışında ve canlı yayında seyirciyle buluştu.

Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu, saz çalıp "Bağışla Sevdiğim" türküsünü okudu

Gecenin bir diğer sürprizi de Kanal D'nin yıldız isimlerinin sahne alarak şarkı söylemesi oldu. Sevilen dizi "Baht Oyunu"nun oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Hande Subaşı, Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu, "Çok Güzel Hareketler 2"nin yıldızlarından Safa Sarı ve sevilen şarkıcı Ayla Çelik sürpriz şarkılarla geceye renk attı.

"Baht Oyunu" ekibinden Hande Subaşı, "Ah Ne Günler" ve "Sana Bana Yeter" şarkılarını söyledi

"Baht Oyunu"nun başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel geceye birlikte geldi

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizisi "Yargı"nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, "Dizi için sabırsızlanıyorum" dedi

Aytaç Şaşmaz, Barış Manço'nun "Kara Sevda" şarkısını seslendirdi.

Tara de Vries, pembe elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismiydi.

"Arka Sokaklar"ın Engin Başkomiser'i İlker İnanoğlu da gecedeydi.

TWITTER'DA ZİRVEDE

Yeni yayın dönemi için hazırlanan "Başrol Sensin" temalı tanıtım filmi gecede ilk kez yayınlanırken, #BaşrolSensin etiketi, Twitter'ın zirvesine yerleşti. Ev sahipliğiniKanal D Genel Müdürü Murat Saygı'nın yaptığı geceye, Revna Demirören, İbrahim-Emra Çarmıklı, Kanal D yöneticileri, Ekrem Çatay, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Abdullah Oğuz, Cemal Okan, Mehmet Yiğit Alp, Fatih Enes Ömeroğlu, Pelin Akad gibi birçok ünlü isim katıldı.

Emra-İbrahim Çarmıklı, Revna Demirören

Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı - Demirören TV Reklam Satış Grup Başkanı Gül Okan

Ayla Çelik, "Seviyoruz Hala" ve "Bağdat" şarkılarıyla geceye renk kattı.

"Çok Güzel Hareketler 2"nin yıldızlarından Safa Sarı, Hakan Altun'un sevilen şarkısı "Hani Bekleyecektin"i söyledi.

Geceye eşi Ece Üner'le katılan Deniz Bayramoğlu, sürpriz yapıp sahneye çıktı. Bayramoğlu, saz çalarak "Bağışla Sevdiğim" türküsünü okudu.

Nur Tuğba Namlı

Özlem Yıldız

Kaan Urgancıoğlu

Alper Eskalen - Aslı Sümen

Elif Yılmaz

Serap Korkmaz-Atakan Arslan

Defne Kayalar - Ali Bilgin

Fatih Aksoy