Kanal D Dijital'in ilk dizisi Girift'in fragmanı yayınlandı

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik'in yer alıyor. Senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık'ın üstlendiği Girift, fragmanıyla izleyici karşısına çıktı.

Gerilim ve dram iç içe!

Malatya'da art arda ortaya çıkan faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için Ankara'dan gönderilen cinayet büro komiserlerinin, olaylar zinciri içinde kimi zaman sıkışıp kalacakları, kimi zaman tehlikeyle burun buruna geldikleri Girift'te, gerilim ve dram hikayesi ile akıllar zorlanacak. Dizide Wilma Elles, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Komiser Asya'yı canlandırırken, ona Başkomiser Vural karakteri ile Ümit Acar eşlik edecek. Kendisine gelen dosyalardaki başarıları ile nam salan Vural Başkomiser'in yeni görevi, Malatya'daki bir seri katil dosyasını çözmektir. Her şeyin iç içe girdiği bu hikayede kim sağ kalacak, kim ne ile sınanacak?

Girift, çok yakında Kanal D Dijital Platformlarında!