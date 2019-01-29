Son Dakika Haberleri: Kanal D Gözünün Yaşına Bakmadı! Final Kararı Geldi...

Kanal D Gözünün Yaşına Bakmadı! Final Kararı Geldi...

1 saat önce

Kanal D Bir Dizinin Daha Gözünün Yaşına Bakmadan Final Yaptırıyor.

Kanal D Bir Dizinin Daha Gözünün Yaşına Bakmadan Final Yaptırıyor...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:25 Kaynak: Youtube

Kanal D, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Litre Gözyaşı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı Kendini Mehdi İlan Eden Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu'nun 5 Sitesine Erişim Engeli

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na Hediye Ettiği 13 Milyon Euroluk Evi Satışa Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 22:54:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanal D Gözünün Yaşına Bakmadı! Final Kararı Geldi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]