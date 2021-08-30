Kanal D'nin gündüz kuşağı yeni sezonda da iddialı!

Dramadan reality showlara kadar farklı yelpazede içerikleri sabahın erken saatlerinden itibaren ekrana getiren Kanal D, izleyiciden yine tam not alacak.

Kanal D'nin, gündeme ve hayata dair konuların ele alındığı, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla dikkat çeken programı 'Neler Oluyor Hayatta' ile başlayan gündüz kuşağı, aşk ve intikamın iç içe olduğu dizi 'Kırık Hayatlar' ile devam ediyor.

Sunuculuğunu Demet Akalın'ın yaptığı ekranların en çok ses getiren yarışması 'Gelinim Mutfakta', özellikle kadın izleyiciyi ekrana kilitliyor. Ardından deneyimli haberci Ece Üner'in çaresizlere derman olduğu, konuşulmayan olayları masaya yatırdığı "Ece Üner ile Susma" izleyici ile buluşuyor.

Kanal D, izleyicinin güvendiği ekran yüzleri ile yeni sezonda da ekrana damgasını bulacak.