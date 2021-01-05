Kanal D'nin komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası'nın ismi değişti

Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası, ilk bölümlerin ardından reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayınca dizinin senaristi değiştirilmişti. Dizinin yeni senaristi Birol Güven oldu.
Birol Güven'in gelişi ile birlikte dizinin ismi de değiştirildi ve "Babam Çok Değişti" olarak açıklandı. Güldür Güldür Show ile çok sevilen Çağlar Çorumlu'nun yanı sıra Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyoncu, Timur Acar gibi güçlü oyuncuların yer aldığı diziye bir de sürpriz isim konuk oluyor.
Uzun süredir ekranda olmayan Naz Elmas, dizinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre Naz Elmas, dizide Çağlar Çorumlu'nun oynadığı Mehmet Ali'nin eski aşkı "Deniz" rolüyle 3 bölüm için konuk oyuncu olacak.
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