KANAL D YENİ YAYIN DÖNEMİNE ÜNLÜ İSİMLERİN KATILDIĞI GECE İLE BAŞLADI - Son Dakika
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KANAL D YENİ YAYIN DÖNEMİNE ÜNLÜ İSİMLERİN KATILDIĞI GECE İLE BAŞLADI

09.09.2022 12:05
KANAL D YENİ YAYIN DÖNEMİNE ÜNLÜ İSİMLERİN KATILDIĞI GECE İLE BAŞLADI

Yayın hayatına 29 yıl önce başlayan Kanal D'nin 2022-2023 yeni yayın dönemi dün akşam düzenlenen tanıtım ile başladı.

Yayın hayatına 29 yıl önce başlayan Kanal D'nin 2022-2023 yeni yayın dönemi dün akşam düzenlenen tanıtım ile başladı. Yıldız geçidinin yaşandığı gecede, Demirören Medya TV Grup Başkanı ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı (TVYD) Murat Yancı, "Kanal D, bu sezonda yeni başlayacak dizi ve programlarıyla gücüne daha fazla güç katacak. Medyanın amiral gemisi olmaya devam edecek" dedi.

Sevilen dizileri, gündüz kuşağı programları, haber bültenleri ile 29 yıldır yayın hayatını sürdüren 'Türkiye'nin Kanalı' Kanal D'nin, 2022-2023 yeni yayın dönemi dün akşam Kemer Country'de düzenlenen tanıtım gecesiyle başladı. TriOnstage'in karşılama müzikleriyle başlayan gecenin sunuculuğunu radyo ve televizyon programcısı, oyuncu Ceyhun Yılmaz üstlendi. Kanal D nostalji filmi ve Kanal D yeni sezon tanıtım filminin gösteriminin ardından, yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Geceye, Demirören Medya TV Grup Başkanı ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı (TVYD) Murat Yancı'nın yanı sıra, Kanal D'nin yeni başlayacak dizisi O Kız'ın oyuncularından Erkan Petekkaya, Ayten Uncuoğlu, Yargı dizisi oyuncularından Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz, Camdaki Kız dizisinden Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceylan, Üç Kız Kardeş dizisinden Reha Özcan, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Aşk ve Umut dizisinden Hakan Dinçkol, Gamze Iğdıroğlu, Seversin dizisinden İlayda Alişan, Nergis Kumbasar ve Kanal D'nin efsane dizilerinden Arka Sokaklar oyuncuları, haber spikerleri ve gazeteciler katıldı.

MEDYANIN AMİRAL GEMİSİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Murat Yancı, konuşmasına tüm katılanları alkışlayarak başladı. Kanal D'nin yeni sezonda zirvedeki yerini daha da güçlendireceğini belirten Yancı, "İzlemeye doyamadığımız dizileri, kaliteli gündüz kuşağı programlarıyla fark yaratmaya devam edecek. Bu sezonda yeni başlayacak dizi ve programlarıyla gücüne daha fazla güç katacak. Medyanın amiral gemisi olmaya devam edecek. Başarımızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarım ve iş ortaklarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Hep birlikte daha nice güzel, başarılara diyorum" dedi. Birçok ünlü ismin katıldığı tanıtım gecesi şarkıcı Alya ve Grup Suxe'nin konserleri ardından son buldu.

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Kaynak: DHA

Kemer Country, Türkiye, Kanal D, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KANAL D YENİ YAYIN DÖNEMİNE ÜNLÜ İSİMLERİN KATILDIĞI GECE İLE BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KANAL D YENİ YAYIN DÖNEMİNE ÜNLÜ İSİMLERİN KATILDIĞI GECE İLE BAŞLADI - Son Dakika
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