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Kanal Edirne, Meriç Nehri'ndeki taşkınları önlüyor - Son Dakika

Kanal Edirne, Meriç Nehri'ndeki taşkınları önlüyor

09.12.2021 12:51
Kanal Edirne, Meriç Nehri'ndeki taşkınları önlüyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç Nehri'ndeki taşkınları önlemek amacıyla yapılan Kanal Edirne'nin kentteki afet riskini önlediğini söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç Nehri'ndeki taşkınları önlemek amacıyla yapılan Kanal Edirne'nin kentteki afet riskini önlediğini söyledi.

Vali Canalp, Edirne Öğretmenevi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen AFAD'ın İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, afetler ortaya çıkmadan alınan tedbirlerin, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirdiğini söyledi.

Edirne'nin asırlar öncesi tarihine bakıldığında taşkın ve sellerin görüldüğünü ifade eden Canalp, DSİ başta olmak üzere ilgili kurumların bu riski azaltmak için çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

Taşkın riskini azaltmak için hayata geçirilen en önemli projenin Kanal Edirne olduğunu vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"Bu proje şu anda faal şekilde çalışmaktadır ve bitmiş durumdadır. Geçen yıl ilk tecrübesini de edinmiş durumdayız. Saniyede 750 metreküplük su, bu şekilde kent merkezini, Karaağaç bölgesini ve taşkın bölgesini etkilemeksizin bir baypas kanalı şeklinde nehrin alt kısımlarına aktarılıyor."

Kanal Edirne'nin, afetlerden önce alınması gereken önlemlere en güzel örneklerden olduğunu dile getiren Canalp, "Çünkü saniyede bin metreküplük sudan sonra taşkınlar ortaya çıkmaya başlamaktadır. 1400 metreküpü geçtiği zaman da taşkının çerçevesi daha da genişlemektedir. Ama saniyede 1700 metreküp su aksa bile 750 metreküplük suyun tahliye ediliyor olması, gerçekten de Edirne'nin afet riskini azaltmada çok önemli bir faktördür." ifadelerini kullandı.

Canalp, ilçe, belde ve köylerde şiddetli yağışlara bağlı yaşanan sel ve taşkınların önlenmesi için de gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Afet öncesi önlemlerin titizlikle uygulandığına değinen Canalp, "Yapmamız gereken dere yataklarında yapılaşmaya kesinlikle izin vermemektir. Var olan yapıların da sistematik şekilde, uzun vadeli çerçevede bunların yer değişikliklerini yapıyor olmaktır. Aynı zamanda dere yataklarının ıslah edilmesi. Bu ıslah, bazı zamanlar beton kanallar şeklinde oluyor. Bazı durumlarda taş dolgu şeklinde olabiliyor, bazı durumlarda da sadece dere yatağının temizlenmesi oluyor." diye konuştu.

Düzensiz göç hareketliliğine karşı önlem alınıyor

Vali Canalp, Edirne'nin, konumu gereği düzensiz göç hareketliliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Canalp, şöyle devam etti:

"Edirne bu anlamda Türkiye'nin en kritik ili konumundadır. Düzensiz göçmen hareketleri açısından Edirne, huninin en dip noktasıdır. Özellikle düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçiş güzergahı olarak kullanmak istedikleri bir il olarak bunu en yoğun şekilde yaşıyoruz. Bunun için İRAP içerisinde bu konuya özel bir ehemmiyet vermek durumundayız."

Canalp, deprem ve heyelan afetlerine karşı da tedbirlerin sıkı şekilde alındığını sözlerine ekledi.

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal ise İRAP kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Edirne'de, geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurularak risklerin belirlendiğini ifade eden Altındal, taşkın, deprem, düzensiz göç hareketliliği ve heyelanın öncelikli tehlikeler olduğunu ifade etti.

Toplantıya Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kanal Edirne, Meriç Nehri'ndeki taşkınları önlüyor
Kanal Edirne, Meriç Nehri'ndeki taşkınları önlüyor
Kanal Edirne, Meriç Nehri'ndeki taşkınları önlüyor

Ekrem Canalp, Meriç Nehri, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanal Edirne, Meriç Nehri'ndeki taşkınları önlüyor - Son Dakika


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