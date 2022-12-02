Cinsiyet değiştirme sorusu ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'a soğuk terler döktürdü - Son Dakika
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Cinsiyet değiştirme sorusu ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'a soğuk terler döktürdü

02.12.2022 19:10

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın Kanal 7'deki programına telefonla bağlanan bir izleyici cinsiyet değiştirmek istediğini belirterek, "Doktora gittim, ameliyat dedi, ailem karşı çıktı. Müftü caizdir dedi. Ne yapmam lazım?" diye sordu. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözlenen Karataş, "Burada esas olan sabretmektir" cevabını verdi.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sunduğu 'Muhabbet Kapısı' programının son bölümüne telefonla bağlanan bir izleyicinin sorduğu soru damga vurdu.

İsmini vermek istemeyen bir izleyici Mustafa Karataş'a "Ben doğuştan erkeğim ama kadın hormonların yüzde 90 ağır basıyor, erkeklikle bir alakam yok. Doktora gittim, doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ama bu duruma aile karşı çıkıyor. Müftü ile konuştum. O da bana 'caizdir' dedi. Ne yapmam lazım?" sorusunu yöneltti.

"HZ. ÖMER BUNU YASAKLAMIŞ"

Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözlenen Mustafa Karataş, "Resulullah efendimizin zamanında, çok önceki dönemlerde bu varmış. Hünsâ-i müşkile... Kadın desen kadın gibi değil erkek gibi uzuvları, erkek desen ruh hali kadın gibi... Bunlara nasıl davranmışlar? Bunlara saflarda bile Hz. Ömer'in de uygulamaları var, erkeklerin arasına fazla girmemişler. Arada bir safta durması söylenmiş. Hz. Ömer zamanında böyle biri kadınlarla duruyor, Hz. Ömer bunu yasaklamış... Yaratılışı bozmak acısından erkeğin kadın olması kadının erkek olması haramdır. Şu anlamda erkekliği beğenmedim kadınlık prim yapıyor kadın olmak istiyorum bu haramdır" ifadelerini kullandı.

"ESAS OLAN SABRETMEKTİR"

Açıklamasının devamında izleyiciye başka doktorlara da başvurması gerektiğini öğütleyen Karataş, "Ama burada esas olan sabretmektir. Benim okumalarımdan çıkardığım cinsiyet değiştirmek yok! Müşkildir organları yoktur, orada bir tık müdahale yapılabilir ama kadın gibi davranmak istiyorum hali olmaz" dedi.

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Mustafa Karataş, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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