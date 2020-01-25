Kanal Fırat Televizyonunun fiziki imkanları deprem bölgesindeki gazetecilere açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanal Fırat Televizyonunun fiziki imkanları deprem bölgesindeki gazetecilere açıldı - Son Dakika

Kanal Fırat Televizyonunun fiziki imkanları deprem bölgesindeki gazetecilere açıldı

7 saat önce

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Kanal Fırat Televizyonunun stüdyo, teknik altyapı ve fiziki imkanlarının, Elazığ'daki depremin ardından bölgede görev yapan gazetecilere açıldığını bildirdi.

Kanal Fırat Televizyonunun fiziki imkanları deprem bölgesindeki gazetecilere açıldı, System.String[]

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Kanal Fırat Televizyonunun stüdyo, teknik altyapı ve fiziki imkanlarının, Elazığ'daki depremin ardından bölgede görev yapan gazetecilere açıldığını bildirdi.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, deprem sonrası zor şartlar altında görevlerini gerçekleştiren ulusal ve uluslararası basın mensupları için bölgede yayın yapan Kanal Fırat Televizyonunun teknik ve fiziki imkanlarıyla hazır olduğunu belirtti.

Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik yapılmasına bir nebze katkı sunmak için AYD ile Kanal Fırat'ın ortak basın bürosu kurma kararı aldığını bildiren Burhan, "Basın mensupları için Kanal Fırat Televizyonunun stüdyo, teknik altyapı ve fiziki imkanları sonuna kadar açıldı. Görev yapan basın mensuplarına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık da kanalın tüm imkanlarının seferber edildiğini, basın mensuplarının bunlardan yararlanabileceğini kaydetti.

Elazığ, Deprem, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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